Львів просить Туска розібратися з польською компанією, що не збудувала сміттєпереробний завод

Львівська міська рада звернулась до премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска через ситуацію довкола будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, який не добудував польський підрядник.

Як пише Delo.ua, про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Ми не хотіли виносити цю історію в публічну площину. Бо цей проєкт мав бути ще одним прикладом успішної роботи польського бізнесу в Україні — одним із сотень проєктів, де компанії виконують взяті на себе зобов’язання та отримують за це оплату", - наголосив міський голова.

Він зауважив, що громада Львова вже оплатила понад 30 мільйонів євро за виконані роботи, але сам проєкт досі не завершений. Садовий акцентував на тому, що це не приватна інвестиція, а кошти громади міста.

"Нам відомо про спроби окремих польських посадовців розсилати листи до польських міст-партнерів Львова та втягувати їх у лобіювання інтересів польського підрядника. Також нам відомо про спроби тиску на український уряд із закликами переконати Львів продовжити співпрацю з компанією, яка не виконала умов контракту", - підкреслив Садовий.

Він вважає це абсолютно неприйнятним, бо якщо компанія не виконала контрактних зобов’язань, то це не питання міжнародної політики чи міжмуніципальної дружби.

За словами Садового, після консультацій та погодження з Європейським банком реконструкції та розвитку контракт із компанією Control Process S.A. офіційно розірвано.

"І зараз для нас принципово важливо, щоб цей господарський спір не перетворився на інструмент політичного чи дипломатичного тиску. Але так само ніхто не може вимагати від Львова заплющити очі на невиконаний контракт лише тому, що йдеться про польську компанію. Ми всі хочемо жити за європейськими правилами. І вони мають бути однаковими для всіх", - підсумував Садовий.

Раніше в уряді Польщі назвали розірвання контракту із польською фірмою "недружнім кроком", який "негативно впливає на польсько-українські відносини.

Скандальний підрядник

У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. Міський голова заявив, що ситуація навколо розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею. У найближчий час буде оголошено новий тендер і завод добудує новий підрядник.