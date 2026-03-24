Скандал з будівництвом сміттєпереробного заводу: Львів розірвав контракт з польським підрядником (ВІДЕО)

Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

За умовами договору, розірвання контракту набуде чинності через 14 днів із моменту направлення повідомлення — тобто 6 квітня 2026 року.

Чому розірвали договір

"У зв’язку із систематичним невиконанням компанією Control Process S.A. своїх зобов’язань, а також у зв’язку з невиконанням приписів FIDIC-інженера й нереагуванням на ці зауваження ми ухвалили рішення розірвати угоду із цим підрядником", — пояснив Олександр Єгоров, директор ЛКП "Зелене місто".

Як зазначається, впродовж 2025 року підрядникові неодноразово надсилали офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту й вимоги їх усунути.

Підрядник зокрема:

не завершив виготовлення проєктної документації та відмовився передати її замовнику — ЛКП "Зелене місто";

не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P);

відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом;

відмовився допустити на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи із підключення зовнішнього електропостачання об’єкта.

Попри те що надавалися додаткові терміни для виправлення ситуації, жодного із цих порушень компанія Control Process S.A. не усунула.

Також підрядника звинувачують у спробі перешкодити отриманню банківської гарантії, яку витребувало ЛКП "Зелене місто". Це стало додатковою підставою для розірвання контракту.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Скандал зі сміттєпереробним заводом у Львові

За підсумками міжнародного тендеру сміттєпереробний завод будує одна з найбільших будівельних компанії Польщі Control Process S.A. Будівництво розпочали ще у 2021 році.

12 вересня 2024 року Львівська міська рада надала дозвіл Львівському комунальному підприємству (ЛКП) "Зелене місто" на отримання кредиту від Ощадбанку обсягом 718 млн грн для добудови сміттєпереробного заводу.

За контрактом підрядна компанія Control Process мала завершити загальні будівельні роботи до 30 червня, монтаж обладнання – до 30 серпня та пуско-налагоджувальні роботи – до 1 листопада. Наразі всі ці строки протерміновані.

Така ситуація стала наслідком порушення підрядником істотної умови контракту. Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу.

Але всупереч цьому була підписна угода з польським підрядником Control Process S.A. про продовження роботи з будівництва сміттєпереробного заводу.

"Це найскладніший підрядник за часи моєї роботи міським головою, тому, що це юридична компанія, а будівельну частину мають як одну із опцій. Але оскільки ми вже є в тому човні, то нам з точки А треба допливти в точку Б. Коли ми цей завод відкриємо, я розкажу набагато більше інформації. Я думаю це буде цікаво і для польського уряду. Бо є компанії, які не допомагають польському уряду, а навпаки", – прокоментував Садовий.

Про завод

Механіко-біологічний комплекс перевантаження та переробки твердих побутових відходів будують у Львові на вул. Пластовій, 13. Проєкт реалізують за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. Попередня вартість проєкту становить 35 млн євро, однак, за словами міського голови Львова Андрія Садового, через здорожчання обладнання кінцева вартість може становити до 50 млн євро.

Сміттєпереробний завод у Львові стане першим комплексом такого типу в Україні. Там працюватиме понад 180 робітників. Потужність майбутнього заводу становитиме 240 тис. тонн відходів на рік при двозмінній роботі.

На сьогодні готовність об’єкта становить 70%. Завод на 18,5% обладнаний необхідними для сміттєпереробки засобами. Завершити будівництво планували до 28 лютого 2025 року.