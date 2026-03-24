Скандал со строительством мусороперерабатывающего завода: Львов расторг контракт с польским подрядчиком (ВИДЕО)

Львовский горсовет объявил о разрыве контракта с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

По условиям договора, расторжение контракта вступит в силу через 14 дней с момента направления сообщения - то есть 6 апреля 2026 года.

Почему расторгли договор

"В связи с систематическим невыполнением компанией Control Process SA своих обязательств, а также в связи с невыполнением предписаний FIDIC-инженера и нереагированием на эти замечания мы приняли решение расторгнуть соглашение с этим подрядчиком", - пояснил Александр Егоров, директор ЛКП "Зеленый город".

Как отмечается, в течение 2025 года подрядчику неоднократно посылали официальные сообщения от инженера о нарушении условий контракта и требованиях их устранить.

Подрядчик в частности:

не завершил изготовление проектной документации и отказался передать ее заказчику - ЛКП "Зеленый город";

не доставил часть оборудования, финансируемого Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (E5P);

отказался выполнять отдельные работы, предусмотренные контрактом;

отказался допустить на площадку другого подрядчика, который должен выполнять работы по подключению внешнего электроснабжения объекта.

Несмотря на то, что предоставлялись дополнительные сроки для исправления ситуации, ни одно из этих нарушений компания Control Process SA не устранила.

Также подрядчик обвиняется в попытке воспрепятствовать получению банковской гарантии, которую требовало ЛКП "Зеленый город". Это явилось дополнительным основанием для расторжения контракта.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения"., – заявили в горсовете.

Скандал с мусороперерабатывающим заводом во Львове.

По итогам международного тендера мусороперерабатывающий завод строит одна из крупнейших строительных компаний Польши Control Process SA Строительство было начато еще в 2021 году.

12 сентября 2024 года Львовский городской совет предоставил разрешение Львовскому коммунальному предприятию (ЛКП) "Зеленый город" на получение кредита от Сбербанка в объеме 718 млн грн для достройки мусороперерабатывающего завода.

По контракту подрядная компания Control Process должна была завершить общие строительные работы до 30 июня, монтаж оборудования – до 30 августа и пусконаладочные работы – до 1 ноября. Все эти сроки просрочены.

Такая ситуация явилась следствием нарушения подрядчиком существенного условия контракта. Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода.

Но вопреки этому было подписное соглашение с польским подрядчиком Control Process SA о продолжении работы по строительству мусороперерабатывающего завода.

"Это самый сложный подрядчик за время моей работы городским головой, потому что это юридическая компания, а строительную часть имеют как одну из опций. Но поскольку мы уже есть в той лодке, то нам из точки А надо доплыть в точку Б. Когда мы этот завод откроем, я расскажу гораздо больше информации. Я думаю это будет интересно и для польского правительства, а помогает польскому правительству". прокомментировал Садовый.

О заводе

Механико-биологический комплекс перегрузки и переработки бытовых отходов строят во Львове на ул. Пластовой, 13. Проект реализуют при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития, а также Фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде. Предварительная стоимость проекта составляет 35 млн евро, однако, по словам городского головы Львова Андрея Садового, из-за удорожания оборудования конечная стоимость может составить до 50 млн евро.

Мусороперерабатывающий завод во Львове станет первым комплексом такого типа в Украине. Там будут работать более 180 рабочих. Мощность будущего завода составит 240 тыс. тонн отходов в год при двухсменной работе.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. Завод на 18,5% оборудован необходимыми для мусоропереработки средствами. Завершить строительство планировалось до 28 февраля 2025 года.