"Добудуємо з новим підрядником": Садовий відповів на звинувачення Польщі у розірванні контракту на сміттєпереробний завод

Ситуація навколо розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею. У найближчий час буде оголошено новий тендер і завод добудує новий підрядник.

Як пише Delo.ua, про це заявив мер Львова Андрій Садовий.

Він нагадав, що відповідно до угоди польська Control Process мала здати готовий завод у жовтні минулого року, але його досі немає. Кінцеву дату кілька разів переносили.

"Та в якийсь момент стало зрозуміло, що це не має сенсу. Більше того, підрядник просто відмовився виконувати частину робіт і вимагав від громади додаткові 17 млн євро, хоча ці роботи входять до його обов’язків", - наголосив Садовий.

Він зауважив, що міська влада також з’ясувала, що це не поодинокий випадок — схожі ситуації з недобудованими об’єктами були і в Польщі. Тому за погодженням з Європейським банком реконструкції та розвитку було розірвано контракт із підрядником.

"Ми не можемо дозволити собі втрачати час і гроші громади. Йдеться про понад 30 мільйонів євро, які вже були сплачені. Кінцевого результату немає. Що далі? У найближчий час ми оголосимо новий тендер і добудуємо завод із новим підрядником", - підкреслив міський голова Львова.

Садовий акцентував на тому, що ця ситуація не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею, де розірвання контракту із польською фірмою назвали "недружнім кроком", який "негативно впливає на польсько-українські відносини.

"Тут не має бути політики. Є приватний бізнес, який захищає свої інтереси. І є місто, яке захищає кошти й інтереси громади. Завод у Львові буде. Не ведіться на фейки", - підсумував міський голова.

Скандальний підрядник

У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу.