Скандальний польський підрядник переміг у тендері на будівництво сміттєпереробного заводу в Україні: аналогічний у Львові так і не збудували

Польська інжинірингова компанія Control Process S.A перемогла у тендері ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Хмельницькому. Загальна вартість будівництва сягає 36,5 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що наразі тривають формальні процедури затвердження результатів конкурсу. Після їх завершення має відбутися офіційне підписання угоди із замовником.

Будівництво комплексу з переробки відходів у Хмельницькому один із найбільших інфраструктурних екологічних проєктів регіону.

Його загальна вартість оцінюється у 36,5 млн євро, з яких: 28,5 млн євро – кредит ЄБРР, 5 млн євро – грант ЄС (NIP), близько 3 млн євро – співфінансування міста.

Закупівля заводу механіко-біологічної переробки проходила за правилами ЄБРР і неодноразово перезапускалася.

У відкритому доступі ЄБРР не публікує ані цінові пропозиції, ані повний перелік учасників, тому інформація про переможця наразі офіційно не підтверджена. Водночас, за даними джерел видання, саме Control Process має бути визначена переможцем і очікує завершення формальних процедур.

Скандальний підрядник

Якщо контракт буде укладено, він стане другим масштабним сміттєпереробним проєктом в Україні, який отримає Control Process, попри гучний конфлікт навколо аналогічного заводу у Львові та низку зірваних або проблемних проєктів у самій Польщі.

В Україні ім’я Control Process стало відомим передусім через конфлікт навколо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові. Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу.