Скандальный польский подрядчик победил в тендере на строительство мусороперерабатывающего завода в Украине: аналогичный во Львове так и не построили

Польская инжиниринговая компания Control Process SA победила в тендере ЕБРР по строительству мусороперерабатывающего завода в Хмельницком. Общая стоимость строительства составляет 36,5 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает zaxid.net.

Отмечается, что сейчас продолжаются формальные процедуры утверждения результатов конкурса. После их завершения должно состояться официальное подписание соглашения с заказчиком.

Строительство комплекса по переработке отходов в Хмельницком является одним из крупнейших инфраструктурных экологических проектов региона.

Его общая стоимость оценивается в 36,5 млн евро, из которых: 28,5 млн евро – кредит ЕБРР, 5 млн евро – грант ЕС (NIP), около 3 млн евро – софинансирование города.

Закупка завода по механико-биологической переработке проходила по правилам ЕБРР и неоднократно перезапускалась.

В открытом доступе ЕБРР не публикует ни ценовые предложения, ни полный список участников, поэтому информация о победителе официально не подтверждена. В то же время, по данным источников издания, именно Control Process должна быть определена победителем и ожидает завершения формальных процедур.

Скандальный подрядчик

Если контракт будет заключен, он станет вторым масштабным мусороперерабатывающим проектом в Украине, который получит Control Process, невзирая на громкий конфликт вокруг аналогичного завода во Львове и ряд сорванных или проблемных проектов в самой Польше.

В Украине имя Control Process стало известно прежде всего из-за конфликта вокруг строительства мусороперерабатывающего завода во Львове. Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

В марте Львовский горсовет объявил о разрыве контракта с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода.