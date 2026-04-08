Скандальный польский подрядчик победил в тендере на строительство мусороперерабатывающего завода в Украине: аналогичный во Львове так и не построили

Польская подрядная компания Control Process так и не построила мусороперерабатывающий завод во Львове / Львовский городской совет

Польская инжиниринговая компания Control Process SA победила в тендере ЕБРР по строительству мусороперерабатывающего завода в Хмельницком. Общая стоимость строительства составляет 36,5 млн евро.

Отмечается, что сейчас продолжаются формальные процедуры утверждения результатов конкурса. После их завершения должно состояться официальное подписание соглашения с заказчиком.

Строительство комплекса по переработке отходов в Хмельницком является одним из крупнейших инфраструктурных экологических проектов региона.

Его общая стоимость оценивается в 36,5 млн евро, из которых: 28,5 млн евро – кредит ЕБРР, 5 млн евро – грант ЕС (NIP), около 3 млн евро – софинансирование города.

Закупка завода по механико-биологической переработке проходила по правилам ЕБРР и неоднократно перезапускалась.

В открытом доступе ЕБРР не публикует ни ценовые предложения, ни полный список участников, поэтому информация о победителе официально не подтверждена. В то же время, по данным источников издания, именно Control Process должна быть определена победителем и ожидает завершения формальных процедур.

Скандальный подрядчик

Если контракт будет заключен, он станет вторым масштабным мусороперерабатывающим проектом в Украине, который получит Control Process, невзирая на громкий конфликт вокруг аналогичного завода во Львове и ряд сорванных или проблемных проектов в самой Польше.

В Украине имя Control Process стало известно прежде всего из-за конфликта вокруг строительства мусороперерабатывающего завода во Львове. Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

В марте Львовский горсовет объявил о разрыве контракта с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь   завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода.

Светлана Манько