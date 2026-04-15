"Достроим с новым подрядчиком": Садовый ответил на обвинение Польши в расторжении контракта на мусороперерабатывающий завод

мусороперерабатывающий завод во Львове
Польская подрядная компания Control Process так и не построила мусороперерабатывающий завод во Львове / Львовский городской совет

Ситуация вокруг расторжения контракта с польской фирмой по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей. В ближайшее время будет объявлен новый тендер, и завод достроит новый подрядчик.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Он напомнил, что согласно соглашению польский Control Process должен был сдать готовый завод в октябре прошлого года, но его до сих пор нет. Конечную дату несколько раз переносили.

"Да в какой-то момент стало понятно, что это бессмысленно. Более того, подрядчик просто отказался выполнять часть работ и требовал от общины дополнительные 17 млн евро, хотя эти работы входят в его обязанности", - подчеркнул Садовый.

Он отметил, что городские власти также выяснили, что это не редкий случай — схожие ситуации с недостроенными объектами были и в Польше. Поэтому по согласованию с Европейским банком реконструкции и развития был расторгнут контракт с подрядчиком.

"Мы не можем позволить себе терять время и деньги общины. Речь идет о более 30 миллионах евро, которые уже были оплачены. Конечного результата нет. Что дальше? В ближайшее время мы объявим новый тендер и достроим завод с новым подрядчиком", - подчеркнул городской голова Львова.

Садовый акцентировал, что эта ситуация не имеет ничего общего с отношениями между Украиной и Польшей, где расторжение контракта с польской фирмой назвали "недружественным шагом", который "отрицательно влияет на польско-украинские отношения.

"Здесь не должно быть политики. Есть частный бизнес, который защищает свои интересы. И есть город, который защищает средства и интересы общества. Завод во Львове будет. Не ведитесь на фейки", - подытожил городской голова.

Скандальный подрядчик

В марте Львовский горсовет объявил   о разрыве контракта   с польским подрядчиком Control Process SA на строительство долгожданного мусороперерабатывающего завода во Львове.

Проект, реализуемый с привлечением грантов и кредитов ЕБРР, должен быть давно завершен, однако завод до сих пор не введен в эксплуатацию.

"Компания Control Process SA имеет подобную проблематику со строительством объектов, за которые отвечает, и в Польше. С этой компанией расторгнут контракт из-за задержки и ошибки в проектировании в городе Стараховице (Польша). Также договор расторгли из-за неудовлетворительного прогресса работ в городе Лович, а также расторгнут контракт из-за системного невыполнения. Львове", - заявили в горсовете.

Также из-за невыполнения условий контракта подрядчиком по строительству мусороперерабатывающего завода во Львове, заказчик строительства - ЛКП "Зеленый город" - обратился в польский банк-гарант по уплате 3,6 млн евро банковской гарантии.

Депутаты Львовского городского совета даже обратились к премьер-министру Польши Дональду Туску с просьбой помочь   завершению строительства мусороперерабатывающего завода.

Также мэр Львова Андрей Садовый обвинил компанию Control Process в затягивании строительства мусороперерабатывающего завода.

Автор:
Светлана Манько
