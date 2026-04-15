"Недружній крок". Польща обурена розірванням контракту на сміттєпереробний завод у Львові

Польська підрядна компанія Control Process так і не побудувала сміттєпереробний завод у Львові / Львівська міська рада

У Польщі вважають розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові "недружнім кроком", який "негативно впливає на польсько-українські відносини.

Як пише Delo.ua, про це заявив заступник міністра закордонних справ Марцін Босацький, передає zaxid.net.

"Це вкрай негативний крок з боку влади Львова. Ми втручаємося на дуже високому рівні у контактах з владою України. Чекаємо на зміну рішення. Пан мер Андрій  Садовий, безсумнівно, повинен переглянути це рішення. Ми однозначно на боці польської компанії", – сказав Босацький в інтерв’ю TVP Info, коментуючи розірвання угод з польською компанією.

Він вважає, що ця ситуація "негативно впливає на сприйняття України в Польщі та на польсько-українські відносини".

Польський чиновник називає рішення влади Львова "свавільним" і "абсолютно незрозумілим". На запитання ведучого про те, чи має намір польський уряд втрутитися у цю справу, Босацький відповів, що втручання вже були, оскільки "справа триває вже кілька тижнів".

Скандальний підрядник

 У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. 

Автор:
Світлана Манько