На границе с Польшей построят парковку на 600 грузовиков

На Волыни стартовало строительство современной парковочной зоны для грузового транспорта вблизи международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск". Проект предусматривает создание инфраструктуры на 600 грузовиков для улучшения международной логистики и уменьшения погрузки на пограничные дороги.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

На Волыни модернизируют инфраструктуру

На Волыни продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта - вблизи международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" строят современную парковку для грузового транспорта. Инициатива является частью программы Европейского Союза "Пути солидарности ЕС – Украина", направленной на развитие транспортного сообщения, модернизацию приграничной инфраструктуры и укрепление логистических маршрутов между Украиной и странами ЕС.

Проект реализуется при поддержке Европейского Союза, софинансирующего строительство до 50%. Работы выполняются по принципу "Проектируй и строй", что позволяет одновременно разрабатывать техническую документацию и проводить подготовительные строительные работы, ускоряя реализацию объекта.

В настоящее время идет этап проектирования будущей парковочной зоны и обустройства строительной площадки. Подрядная организация готовит территорию для техники, устраивает временные подъездные пути и обеспечивает необходимую логистику для дальнейшего строительства.

В рамках проекта планируется создать современный парковочный комплекс площадью 13 гектаров, рассчитанный на 600 грузовиков. Здесь обустроят стояночные места и маневрирование транспорта, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, современное освещение, системы водоотведения и видеонаблюдения. Также предусмотрено создание комфортной сервисной инфраструктуры для водителей – зон отдыха, санитарных помещений, укрытий и информационных табло.

Международный пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" является одним из ключевых логистических узлов между Украиной и Европейским Союзом. Через него проходит значительный объем международных грузоперевозок, украинского экспорта, импортных товаров и гуманитарной помощи.

Реализация проекта в рамках программы ЕС "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF) должна помочь упорядочить накопление крупногабаритного транспорта перед пунктом пропуска, уменьшить нагрузку на подъездные дороги, повысить безопасность дорожного движения и улучшить эффективность международной логистики.

В рамках этой же инициативы в 2025 году уже были капитально отремонтированы два участка автодороги государственного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин общей протяженностью 1,9 километра на подъездах к пункту пропуска.

Завершить строительство современной парковочной зоны планируется к концу 2026 года.

