Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Наличный курс:

USD

44,21

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

На границе с Польшей построят парковку на 600 грузовиков

границу с Польшей
На Волыни модернизируют инфраструктуру / Depositphotos

На Волыни стартовало строительство современной парковочной зоны для грузового транспорта вблизи международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск". Проект предусматривает создание инфраструктуры на 600 грузовиков для улучшения международной логистики и уменьшения погрузки на пограничные дороги.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

На Волыни модернизируют инфраструктуру

На Волыни продолжается реализация масштабного инфраструктурного проекта - вблизи международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" строят современную парковку для грузового транспорта. Инициатива является частью программы Европейского Союза "Пути солидарности ЕС – Украина", направленной на развитие транспортного сообщения, модернизацию приграничной инфраструктуры и укрепление логистических маршрутов между Украиной и странами ЕС.

Проект реализуется при поддержке Европейского Союза, софинансирующего строительство до 50%. Работы выполняются по принципу "Проектируй и строй", что позволяет одновременно разрабатывать техническую документацию и проводить подготовительные строительные работы, ускоряя реализацию объекта.

В настоящее время идет этап проектирования будущей парковочной зоны и обустройства строительной площадки. Подрядная организация готовит территорию для техники, устраивает временные подъездные пути и обеспечивает необходимую логистику для дальнейшего строительства.

В рамках проекта планируется создать современный парковочный комплекс площадью 13 гектаров, рассчитанный на 600 грузовиков. Здесь обустроят стояночные места и маневрирование транспорта, установят дорожные знаки, барьерное ограждение, современное освещение, системы водоотведения и видеонаблюдения. Также предусмотрено создание комфортной сервисной инфраструктуры для водителей – зон отдыха, санитарных помещений, укрытий и информационных табло.

Международный пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" является одним из ключевых логистических узлов между Украиной и Европейским Союзом. Через него проходит значительный объем международных грузоперевозок, украинского экспорта, импортных товаров и гуманитарной помощи.

Реализация проекта в рамках программы ЕС "Механизм сообщения Европы" (Connecting Europe Facility, CEF) должна помочь упорядочить накопление крупногабаритного транспорта перед пунктом пропуска, уменьшить нагрузку на подъездные дороги, повысить безопасность дорожного движения и улучшить эффективность международной логистики.

В рамках этой же инициативы в 2025 году уже были капитально отремонтированы два участка автодороги государственного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин общей протяженностью 1,9 километра на подъездах к пункту пропуска.

Завершить строительство современной парковочной зоны планируется к концу 2026 года.

Напомним, с 25 мая 2026 года Румыния перешла на использование системы NCTS Фаза 6, из-за чего временно не сможет принимать украинские комбинированные транзитные декларации Т1. Это изменяет порядок оформления грузов для украинских компаний, использующих маршруты через территорию Румынии.

Автор:
Ольга Опенько