Польща повернула Львову майже 1 млн євро за недобудований поляками сміттєпереробний завод

Львів отримав від польського банку назад майже 1 млн євро авансу за невиконані роботи на сміттєпереробному заводі. Кошти повернули через банківську гарантію після того, як польський підрядник Control Process S.A. не виконав частину зобов’язань і контракт із ним було розірвано.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Львівська міська рада.

Там нагадають, що ще у 2021 році польська підрядна компанія Control Process S.A. отримала від Львова 3,6 млн євро авансу та мала виконати відповідні роботи з будівництва сміттєпереробного комплексу у Львові. Підрядник мав виконати роботи та поступово закрити отримані кошти, однак цього не зробив у повному обсязі.

Після розірвання контракту місто звернулося до банку-гаранта ING Bank Slaski з вимогою виплати гарантованої суми. Йдеться про 947 тис. євро, які у 2021 році Львів сплатив польській компанії.

Зазначається, що колишній підрядник Control Process S.A. погрожував погіршенням україно-польських відносин та навіть подав запит на призначення Надзвичайного арбітра в ICC в Парижі, проте всі вимоги компанії повністю відхилили. У результаті банк повернув Львову залишок непогашеного авансу.

У вівторок, 3 червня, банк-гарант перерахував Львову 947 тис. євро.

Раніше в уряді Польщі назвали розірвання контракту із польською фірмою "недружнім кроком", який "негативно впливає на польсько-українські відносини.

Скандальний підрядник

У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. Міський голова заявив, що ситуація навколо розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею. У найближчий час буде оголошено новий тендер і завод добудує новий підрядник.