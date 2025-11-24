Прогноз НБУ: инфляция в Украине к концу года будет ниже 10%, а в 2026 году – менее 7%

Инфляция в Украине продолжает замедляться, демонстрируя начавшуюся тенденцию еще в июне. Это означает, что цены не снижаются, но их рост происходит гораздо медленнее, чем раньше. По прогнозам Нацбанка, инфляция в конце текущего года составит ниже 10%, а в следующем – менее 7%

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, в октябре инфляция снизилась до 10,9% против почти 16%, зафиксированных в мае. Такое развитие событий полностью отвечает прогнозам НБУ.

Факторы воздействия

Замедлению роста цен способствовали два ключевых фактора:

Новые урожаи — в этом году овощи оказались дешевле, чем в прошлом году, что положительно повлияло на стоимость потребительской корзины. Действия НБУ — меры финрегулятора, направленные на поддержание привлекательности гривневых сбережений (благодаря чему украинцы активно открывают гривневые депозиты и инвестируют в ОВГЗ), помогли сдержать давление на курс гривны и цены. Спрос на валюту остается умеренным.

Прогноз НБУ

Нацбанк прогнозирует дальнейшее снижение инфляции:

в конце 2025 года – ниже 10%;

в 2026 году – менее 7%;

в дальнейшем – направление к целевому показателю 5%.

Прогноз НБУ по инфляции / НБУ

"Инфляция рассчитывается по потребительскому набору из более 300 товаров и услуг. Некоторые из них подорожали (например, мясо, яйца, фрукты), другие - наоборот подешевели (как-то овощи борщового набора, сахар, оливковое масло). Коммунальные тарифы не изменялись. В среднем же типовая потребительская корзина за год подорожала на 10,9%", - объяснили в НБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в конце года ожидается дальнейшее замедление инфляции благодаря достаточному предложению продовольствия и мерам монетарной политики НБУ.