Нацбанк ожидает дальнейшее замедление инфляции до конца года

Инфляция в Украине в октябре 2025 года замедлилась до 10,9% в годовом выражении, в то время как в месячном измерении цены выросли на 0,9%. В конце года ожидается дальнейшее замедление инфляции благодаря достаточному предложению продовольствия и мерам монетарной политики НБУ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Инфляция замедляется, но несколько выше прогноза

В НБУ отмечают, что фактический уровень инфляции в октябре оказался несколько выше прогноза, обнародованного в Инфляционном отчете. Это связано с более медленным удешевлением сырых продуктов питания. В то же время базовая инфляция, напротив, оказалась ниже ожидаемой благодаря более быстрому замедлению роста цен на услуги и непродовольственные товары.

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания продолжали замедляться, достигнув 15,2% г/г. Удорожание овощей углубилось до -21,5% г/г, прежде всего из-за удешевления овощей борщового набора, замедлилось падение цен на помидоры, а на огурцы возобновился рост. Темпы удорожания фруктов значительно замедлились, снижались темпы роста цен на муку и яйца. Цены на свинину и курятину стабилизировались, а на говядину немного замедлились. Более быстрыми темпами дорожали крупы и молоко.

Базовая инфляция снизилась до 10,2% г/г. Удорожание обработанных продуктов замедлилось до 15,6% г/г, в частности, из-за меньшего роста цен на отдельную молочную продукцию, хлеб, подсолнечное масло и безалкогольные напитки. В то же время более быстрыми темпами росли цены на обработанную рыбу и морепродукты.

Темпы удорожания непродовольственных товаров продолжили снижаться – до 1,6% г/г, при этом падение цен на одежду и обувь углубилось.

Инфляция услуг также замедлилась до 13,8% г/г, что отражает частично смягчение дисбалансов на рынке труда. В частности, замедлился рост цен на медицинские услуги личного ухода, интернет, такси, страхование, гостиницы и другие сервисы.

Темпы роста административно регулируемых цен несколько замедлились – до 10,6% г/г. Это обусловлено, в частности, дальнейшим замедлением удорожания табачных изделий и ростом цен на алкогольные напитки.

Цены на топливо также росли медленнее - до 3,9% р/с. Такая динамика в основном объясняется эффектом базы сравнения, ведь в течение октября цены на все виды топлива оставались почти стабильными.

