Нацбанк очікує подальше уповільнення інфляції до кінця року

Інфляція в Україні у жовтні 2025 року сповільнилася до 10,9% у річному вираженні, тоді як у місячному вимірі ціни зросли на 0,9%. Наприкінці року очікується подальше сповільнення інфляції завдяки достатній пропозиції продовольства та заходам монетарної політики НБУ.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Інфляція сповільнюється, але трохи вища прогнозу

В НБУ зазначають, що фактичний рівень інфляції у жовтні виявився дещо вищим за прогноз, оприлюднений в Інфляційному звіті. Це пов’язано з повільнішим здешевленням сирих продуктів харчування. Водночас базова інфляція, навпаки, виявилася нижчою від очікуваної завдяки швидшому уповільненню зростання цін на послуги та непродовольчі товари.

Річні темпи зростання цін на сирі продукти харчування продовжували сповільнюватися, досягнувши 15,2% р/р. Подорожчання овочів поглибилося до -21,5% р/р, насамперед через здешевлення овочів борщового набору, водночас уповільнилося падіння цін на помідори, а на огірки відновилося зростання. Темпи подорожчання фруктів значно сповільнилися, знижувалися темпи росту цін на борошно та яйця. Ціни на свинину й курятину стабілізувалися, а на яловичину – трохи сповільнилися. Швидшими темпами дорожчали крупи та молоко.

Базова інфляція знизилася до 10,2% р/р. Подорожчання оброблених продуктів уповільнилося до 15,6% р/р, зокрема через менший ріст цін на окрему молочну продукцію, хліб, соняшникову олію та безалкогольні напої. Водночас швидшими темпами зростали ціни на оброблену рибу та морепродукти.

Темпи подорожчання непродовольчих товарів продовжили знижуватися – до 1,6% р/р, при цьому падіння цін на одяг і взуття поглибилося.

Інфляція послуг також сповільнилася до 13,8% р/р, що частково відображає пом’якшення дисбалансів на ринку праці. Зокрема, уповільнилося зростання цін на медичні та послуги особистого догляду, інтернет, таксі, страхування, готелі та інші сервіси.

Темпи зростання адміністративно регульованих цін трохи сповільнилися — до 10,6% р/р. Це зумовлено, зокрема, подальшим уповільненням подорожчання тютюнових виробів та незначним зростанням цін на алкогольні напої.

Ціни на паливо також зростали повільніше — до 3,9% р/р. Таку динаміку в основному пояснює ефект бази порівняння, адже протягом жовтня ціни на всі види палива залишалися майже стабільними.

Нагадаємо, річна інфляція у жовтні сповільнилася до 10,9% проти 11,9% у вересні, тобто ціни продовжують зростати, але темпи зростання зменшуються.