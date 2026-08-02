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Картельна змова у Києві: Антимонопольний оштрафував компанії на понад 313 млн грн

АМКУ наклав понад 313 млн грн штрафів за дві змови у сфері ЖКГ Києва
АМКУ наклав понад 313 млн грн штрафів за дві змови у сфері ЖКГ Києва / АМКУ

Антимонопольний комітет оштрафував комунальне підприємство "Київкомунсервіс" і низку приватних компаній загалом більш ніж на 313,3 млн грн за розподіл ринку житлово-комунальних послуг у Києві та узгодження результатів конкурсу КМДА. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

За висновками АМКУ, учасники обмежували доступ інших підприємств до ринку і не конкурували між собою під час відбору виконавця послуг.

Перше рішення стосується тривалої картельної змови між "Київкомунсервісом" та підприємствами-перевізниками. Комітет встановив, що компанії розподілили між собою ринок, унаслідок чого іншим суб’єктам господарювання було обмежено доступ до нього.

За це порушення АМКУ наклав понад 175,8 млн грн штрафів на:

  • "Київкомунсервіс";
  • "Альтфатер Київ";
  • фірму "Володар-Роз";
  • "Київспецтранс";
  • "Крамар Рісайклінг";
  • "Селтік";
  • "Спецкомунтехніка".

Компанії також зобов’язали припинити порушення.

Друге рішення стосується конкурсу з визначення виконавця послуг у сфері житлово-комунального господарства, який КМДА провела у 2021 році.

АМКУ встановив, що учасники координували підготовку до конкурсу, розподілили між собою ролі та заздалегідь узгодили його результати. За висновками комітету, компанії фактично не змагалися за право виконувати договір, а створили умови для перемоги одного з учасників і забезпечення інтересів інших.

За спотворення результатів конкурсу штрафи на загальну суму понад 137,5 млн грн отримали:

  • "Київкомунсервіс";
  • "Профпереробка";
  • "Альтфатер Київ";
  • фірма "Володар-Роз";
  • "Селтік";
  • "Спецкомунтехніка";
  • "Крамар Еко".

Обидва рішення Тимчасова адміністративна колегія АМКУ ухвалила 31 липня 2026 року.

Також АМКУ виявив ознаки порушення конкурентного законодавства у діях низки операторів паливного ринку та емітентів паливних карток. 

Автор:
Тетяна Гойденко