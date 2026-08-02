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Картельна змова у Києві: Антимонопольний оштрафував компанії на понад 313 млн грн
Антимонопольний комітет оштрафував комунальне підприємство "Київкомунсервіс" і низку приватних компаній загалом більш ніж на 313,3 млн грн за розподіл ринку житлово-комунальних послуг у Києві та узгодження результатів конкурсу КМДА.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.
За висновками АМКУ, учасники обмежували доступ інших підприємств до ринку і не конкурували між собою під час відбору виконавця послуг.
Перше рішення стосується тривалої картельної змови між "Київкомунсервісом" та підприємствами-перевізниками. Комітет встановив, що компанії розподілили між собою ринок, унаслідок чого іншим суб’єктам господарювання було обмежено доступ до нього.
За це порушення АМКУ наклав понад 175,8 млн грн штрафів на:
- "Київкомунсервіс";
- "Альтфатер Київ";
- фірму "Володар-Роз";
- "Київспецтранс";
- "Крамар Рісайклінг";
- "Селтік";
- "Спецкомунтехніка".
Компанії також зобов’язали припинити порушення.
Друге рішення стосується конкурсу з визначення виконавця послуг у сфері житлово-комунального господарства, який КМДА провела у 2021 році.
АМКУ встановив, що учасники координували підготовку до конкурсу, розподілили між собою ролі та заздалегідь узгодили його результати. За висновками комітету, компанії фактично не змагалися за право виконувати договір, а створили умови для перемоги одного з учасників і забезпечення інтересів інших.
За спотворення результатів конкурсу штрафи на загальну суму понад 137,5 млн грн отримали:
- "Київкомунсервіс";
- "Профпереробка";
- "Альтфатер Київ";
- фірма "Володар-Роз";
- "Селтік";
- "Спецкомунтехніка";
- "Крамар Еко".
Обидва рішення Тимчасова адміністративна колегія АМКУ ухвалила 31 липня 2026 року.
Також АМКУ виявив ознаки порушення конкурентного законодавства у діях низки операторів паливного ринку та емітентів паливних карток.