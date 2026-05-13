Кабмін оновив наглядові ради "Укренерго" та "Оператора ГТС України"

В Україні триває системне перезавантаження органів управління державних енергетичних підприємств. Кабінет Міністрів за поданням Номінаційного комітету затвердив кандидатури представників держави до наглядових рад двох стратегічно важливих об'єктів — НЕК "Укренерго" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Згідно з рішенням уряду, інтереси держави в наглядовій раді "Укренерго" представлятимуть Юрій Бойко, Микола Брусенко та Єгор Перелигін. До складу наглядової ради "Оператора ГТС України" як представника держави погодили Антона Бендика.

Нові конкурси та перезавантаження сектору

Паралельно Кабмін ухвалив рішення щодо оновлення керівних органів ще однієї великої енергетичної компанії.

Ключові зміни та плани уряду:

"Укргідроенерго": у зв'язку із завершенням терміну повноважень більшості членів наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго", уряд запускає новий конкурс. Міністерству економіки та керівництву держкомпанії доручено якнайшвидше організувати прозорий відбір кандидатів.

Масштабне оновлення: процес перезавантаження наглядових рад в енергосекторі триває з листопада 2025 року і є частиною реформи корпоративного управління стратегічними активами.

Наступні кроки: уряд продовжує підготовку рішень щодо проведення конкурсних відборів до інших ключових підприємств енергетичної галузі.

Формування професійних та незалежних органів управління є важливим етапом підвищення ефективності державних компаній, прозорості їхньої діяльності та інтеграції українського енергетичного ринку до європейського простору.

Нагадаємо, оператор державних обленерго отримав новий склад наглядової ради. Тоді Міністерство енергетики призначило двох представників держави, а також обрало трьох незалежних членів до наглядової ради акціонерного товариства "Українські розподільні мережі", що стало початком масштабної реформи управління електромережами країни.