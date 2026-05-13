Погашення боргів на ринку електроенергії: Кабмін готує спеціальний механізм розрахунків

Уряд доручив профільним міністерствам, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), "Укренерго" та "Енергоатому" підготувати механізми для стабілізації розрахунків на ринку електроенергії. Частина платежів водоканалів та теплокомуненерго автоматично спрямовуватиметься на розрахунки з енергопостачальниками.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

За її словами, ключовим кроком стане впровадження спеціального механізму постачання для водоканалів, державних шахт та підприємств теплокомуненерго.

Нова модель передбачає зміну розподілу коштів: частина отриманих платежів буде автоматично спрямовуватися на оплату спожитої електричної енергії.

"Перший крок — запуск спеціального механізму постачання електроенергії для теплокомуненерго, водоканалів і державних шахт. Це дозволить стабілізувати розрахунки та зупинити накопичення боргів... Частина платежів автоматично має спрямовуватися на оплату електроенергії", — пояснила очільниця уряду.

Додатково Міністерство оборони має надати пропозиції щодо погашення боргів військових підрозділів, особливо на територіях бойових дій.

Також профільним відомствам доручено опрацювати з міжнародними фінансовими організаціями можливості залучення ресурсів для закриття заборгованостей на балансуючому ринку. Свириденко наголосила, що вирішення питання боргів є критично важливим для стабільного проходження наступної зими.

Зауважимо, станом на початок 2026 року учасники балансуючого ринку електроенергії заборгували НЕК "Укренерго" близько 42 млрд грн, тоді як борг "Укренерго" перед учасниками перевищує 22 млрд грн, що свідчить про системне накопичення взаємних боргів.