В НБУ розповіли, коли очікувати зниження облікової ставки

Переважна більшість членів Комітету з монетарної політики Національного банку очікують облікову ставку в межах 12,5% - 13,5% наприкінці наступного року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нагадаємо, у жовтні правління НБУ вирішило залишити облікову ставку незмінною – на рівні 15,5%.

Цьому рішенню передувала дискусія на засіданні Комітету з монетарної політики (КМП), до складу якого входить як керівництво НБУ, так і директори профільних департаментів.

Так, шестеро членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 15,5% у жовтні.На їхню думку, розподіл ризиків для інфляції помітно погіршився. Вони вважають, що вищий енергодефіцит та збільшення дефіциту бюджету з високою ймовірністю можуть посилити ціновий тиск, тому наразі доцільно дещо відтермінувати початок циклу зниження облікової ставки.

Натомість четверо членів КМП висловилися за зниження облікової ставки до 15% у жовтні. Вони переконані, що ризики для подальшої інфляційної динаміки залишаються відносно збалансованими, ураховуючи стрімкіше, ніж очікувалося, сповільнення інфляції та подальший прогрес у перемовинах щодо фінансування на наступні роки. Тож, на їхню думку, обережне пом’якшення монетарних умов не створить загроз для руху інфляції до цілі та водночас підтримає відновлення економіки.

Крім того, думки членів КМП щодо подальшої траєкторії облікової ставки розділилися.

П’ятеро з них вважать, що НБУ зможе розпочати зниження облікової ставки не раніше січня 2026 року. На їхню думку, значні бюджетні видатки, що очікуються наприкінці року, разом із ускладненням ситуації в енергосекторі обмежуватимуть простір для пом’якшення політики щонайменше найближчими місяцями.

Натомість п’ятеро інших членів КМП припускають можливість зниження облікової ставки вже наприкінці цього року в разі подальшого стійкого сповільнення інфляції та поліпшення інфляційних очікувань.

Важливою передумовою такого рішення має бути прогрес щодо нової програми з МВФ, а також стосовно репараційної позики на основі заморожених російських активів.

"Попри розбіжності в думках щодо початку циклу зниження ставки, учасники дискусії мають близькі оцінки стосовно простору для пом’якшення процентної політики у 2026 році. Переважна більшість із них очікують облікову ставку в межах 12,5% - 13,5% наприкінці наступного року. Лише один член КМП бачить можливості для її суттєвішого зниження", - наголошують в регуляторі.

Нещодавно Центр економічної стратегії опублікував інфографіку з прогнозною траєкторією ключової ставки НБУ.

Джерела: НБУ, Держстат, розрахунки ЦЕС (прогнозна траєкторія облікової ставки з липневого інфляційного звіту).

Зауважимо, у вересні регулятор зберіг облікову ставку на рівні 15,5%.