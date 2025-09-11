НБУ залишив облікову ставку на рівні 15,5%: причини

11 вересня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%. Це дасть змогу й надалі підтримувати належні монетарні умови для стійкості валютного ринку, контрольованості очікувань і приведення інфляції до цілі 5%.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Причини рішення

НБУ не вбачає потреби в додаткових кроках з підвищення облікової ставки. Однак, зважаючи на повільніше, ніж очікувалося, зниження інфляції та баланс ризиків для цінової динаміки НБУ наразі не бачить і простору для пом’якшення процентної політики.

"Збереження облікової ставки на рівні 15,5% є важливою передумовою для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5%. Водночас це рішення матиме нейтральний вплив на кредитування з огляду на високу конкуренцію банків за якісних позичальників", - йдеться у повідомленні регулятора.

Зазначається, що номінальна дохідність гривневих інструментів упродовж останніх місяців практично не змінювалася, а в реальному вимірі дещо зросла за рахунок сповільнення інфляції і поліпшення інфляційних очікувань. У результаті обсяги вкладень населення у строкові депозити й ОВДП у гривні надалі збільшувалися, а чистий попит на валюту з боку населення був стриманим. Забезпечення привабливості гривневих заощаджень і стійкої ситуації на валютному ринку залишаються важливими чинниками контрольованості інфляційних очікувань і подальшого зниження інфляції.

"Хоча інфляція закріплюється на траєкторії зниження, проінфляційні ризики зберігаються. Національний банк уважно спостерігатиме за розвитком ситуації. У разі реалізації чи посилення проінфляційних ризиків НБУ буде готовий відтермінувати зниження облікової ставки, а за потреби – вжити додаткових заходів", - наголосили в регуляторі.

Нагадаємо, 24 липня правління НБУ ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%.

Зниження та підвищення облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

У регуляторі припускають повернення до пом’якшення процентної політики в другому півріччі, однак, зважаючи на баланс ризиків, схиляються до обережніших кроків, ніж очікували раніше.

