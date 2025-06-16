В НБУ розповіли, що буде з обліковою ставкою

Члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку одностайно підтримали збереження ставки на рівні 15,5% у червні.Це рішення забезпечує належні монетарні умови для розвороту інфляційного тренду та є зваженим за поточного балансу ризиків.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що, з одного боку, посилилися й навіть встигли частково реалізуватися загрози для цінової динаміки з боку продуктів харчування. З іншого – ці ефекти з високою вірогідністю мають тимчасовий характер, інфляційні очікування стійкі, а показник базової інфляції є дещо нижчим, ніж прогнозувалося в квітні.

"Збереження стійкості валютного ринку й динамічне зростання попиту на гривневі активи впродовж останніх місяців є свідченням достатності попередніх заходів НБУ, вплив яких сприятиме сповільненню інфляції надалі", - наголошують у регуляторі.

Там додають, що темпи зростання цін, ймовірно, сягнули локального максимуму в травні, подальше їх сповільнення може виявитися стриманішим, ніж передбачалося.

Повідомляється, що під час перегляду прогнозу в липні НБУ комплексно проаналізує вплив усіх чинників на інфляційний розвиток. Це дасть відповідь на питання щодо доцільності надалі дотримуватися траєкторії облікової ставки, закладеної у квітневий прогноз.

У регуляторі припускають повернення до пом’якшення процентної політики в другому півріччі, однак, зважаючи на баланс ризиків, схиляються до обережніших кроків, ніж очікували раніше.

В НБУ не виключили, що з огляду на поточні інфляційні тенденції і доволі високі ризики регулятору доведеться утримувати облікову ставку незмінною довше, ніж передбачалося у квітні.

У разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% НБУ має бути готовим до посилення монетарної політики.

Нагадаємо, 5 червня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5%.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.