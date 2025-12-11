НБУ оставил учетную ставку на уровне 15,5%: что будет с инфляцией

11 декабря правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5% на фоне сохранения рисков, связанных с международным финансированием.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что регулятор будет поддерживать относительно жесткие монетарные условия, чтобы сохранить устойчивость валютного рынка и привлекательность сбережений в гривне и обеспечить устойчивое снижение инфляции до 5% на горизонте политики.

Причины решения

НБУ напоминает, что инфляция снижается уже шестой месяц подряд.

"Эффекты от поступления новых урожаев будут способствовать дальнейшему замедлению роста цен на продовольствие будет снижаться, однако более умеренным темпом, чем в предыдущие периоды, учитывая исчерпание эффектов базы сравнения", - отмечают в регуляторе.

В случае сохранения или усиления инфляционных рисков, в частности из-за неопределенности внешнего финансирования, НБУ будет готов воздержаться от смягчения процентной политики, а при необходимости – принять дополнительные меры.

В то же время ослабление проинфляционных рисков позволит НБУ перейти к циклу смягчения процентной политики в соответствии с базовым сценарием октябрьского макропрогноза, который предполагает, что снижение учетной ставки начнется в I квартале 2026 года.

Центр экономической стратегии обнародовал инфографику с прогнозной траекторией ключевой ставки.

Источники: НБУ, Госстат, расчеты ЦЭС (прогнозная траектория учетной ставки по июльскому инфляционному отчету).

Заметим, в октябре регулятор сохранил учетную ставку на уровне 15,5% .

Большинство опрошенных агентством " Интерфакс-Украина " банкиров ожидали, что НБУ оставит учетную ставку без изменений – на уровне 15,5% годовых.

Респонденты отмечают, что сохранение проинфляционных рисков и неопределенность в вопросах внешнего финансирования ограничивают возможности смягчения монетарной политики в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что члены правления НБУ видят определенное пространство для снижения учетной ставки до 12,5% – 13,5% только в конце следующего года.

Большинство членов КМП склоняются к траектории учетной ставки, предусмотренной июльским прогнозом – 14,5% на конец 2025 года и 12,5% на конец 2026 года.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

