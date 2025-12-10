Количество небанковских финучреждений в Украине в ноябре уменьшилось на шесть компаний

В ноябре 2025 года общее количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на шесть компаний и составило 781. Количество банков, имеющих лицензию, осталось без изменений – 60.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Нацбанка.

По инициативе заявителя лицензии были аннулированы четырём учреждениям: финансовой компании, рисковому страховщику и двум кредитным союзам.

Принудительно аннулированы лицензии трем финансовым компаниям. Кроме того, Национальный банк возобновил действие лицензии одному кредитному союзу.

Из реестров исключены шесть небанковских финансовых учреждений: по инициативе заявителя – одного рискового страховщика и два кредитных союза, принудительно – три финансовых компании.

По состоянию на 1 декабря 2025 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

414 финансовых компаний (было 417);

48 страховщиков non-life (было 49);

10 life-страховщиков (без изменений);

1 страховщик со особым статусом;

102 ломбарда (без изменений);

86 кредитных союзов (было 88);

1 лизингодатель (без изменений);

45 страховых брокеров (без изменений);

74 коллекторские компании (без изменений).

Количество банковских групп осталось на уровне 16, в то время как количество небанковских финансовых групп уменьшилось на одну – до 41.

На платежном рынке продолжают действовать 15 платежных систем, созданных резидентами, и 10 международных систем. Среди поставщиков финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений, 12 финансовых учреждений с правом на предоставление платежных услуг, один банк-эмитент электронных денег и один оператор почтовой связи.

К другим субъектам платежного рынка относятся 58 коммерческих агентов (было 49) и 32 технологических оператора платежных услуг.

В течение ноября в Национальный банк поступило 207 запросов от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий: 137 касались финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей, 35 – страховщиков, 7 – кредитных союзов и коллекторских компаний, 27 – банков, 1 – платежных учреждений.

Напомним, в октябре 2025 года количество участников небанковского финансового рынка сократилось на четыре компании, и по состоянию на 1 ноября их общее количество составляло 787. Количество банков оставалось неизменным – 60 учреждений.