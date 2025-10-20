На рынке небанковских финуслуг появились два новых игрока

Национальный банк Украины принял решение о выдаче лицензий двум небанковским финансовым учреждениям — акционерному обществу "Финансовая компания "Портал" и обществу с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Профит Финанс".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Соответствующие решения принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 20 октября 2025 года.

АО "ФК "Портал" (ЕГРПОУ 38870739) получило лицензию на деятельность финансовой компании с правом предоставления следующих финансовых услуг:

предоставление средств и банковских металлов в кредит;

факторинг;

финансовый лизинг;

предоставление гарантий.

Кроме того, компания получила лицензию на осуществление валютных операций по части торговли валютными ценностями в наличной форме.

ООО "ФК "Профит Финанс" (ЕГРПОУ 45188024) получило лицензию на деятельность финансовой компании с правом осуществления факторинговых операций.

С момента получения лицензий обе компании официально приобрели статус финансовых учреждений и могут начинать работу на рынке небанковских финансовых услуг Украины.

Напомним, в июне НБУ применил к ФК Профит меры влияния из-за определенных нарушений.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК Профит" было зарегистрировано в 2019 году.

Основным направлением работы является предоставление услуг по кредитованию в разных формах, кроме традиционного банковского кредита. Всего в этом сегменте работает более 8 тысяч компаний.

Кроме того, компания занимается финансовым лизингом, а также оказывает другие финансовые услуги, не связанные со страхованием или пенсионным обеспечением.