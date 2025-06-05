НБУ обнаружил нарушения в двух небанковских финансовых учреждениях: что известно

Национальный банк 4 июня 2025 года принял меры воздействия к двум небанковским финансовым учреждениям. Основанием стали нарушения, обнаруженные в ходе надзорных мероприятий. Регулятор обязал компании устранить недостатки и привести свою деятельность в соответствие с нормами действующего законодательства.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Меры влияния от НБУ

По результатам надзорных мероприятий Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым учреждениям:

ООО "ФК Профит";

ООО "ФК Астер-Финанс".

Эти компании обязаны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства. Выполнить эти требования нужно до 30 июня 2025 года.

Соответствующее решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 2 июня 2025 года.

Что известно о компаниях

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК Профит" было зарегистрировано в 2019 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 10,05 млн. грн.

Основным направлением работы является предоставление услуг по кредитованию в разных формах, кроме традиционного банковского кредита. Всего в этом сегменте работает более 8 тысяч компаний.

Кроме того, компания занимается финансовым лизингом, а также оказывает другие финансовые услуги, не связанные со страхованием или пенсионным обеспечением.

Бенефициарный владелец – Хоменко Антон.

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК Астер-Финанс" было зарегистрировано в 2015 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,10 млн. рублей.

Основное направление деятельности компании – предоставление финансовых услуг, не подпадающих под категории страхования или пенсионного обеспечения. В этой сфере работают тысячи предприятий, и компания активно занимает свое место среди них.

Среди других направлений финансовый лизинг, различные виды кредитования, а также посредничество в сфере торговли ценными бумагами и товарами. Компания обеспечивает клиентам доступ к широкому спектру финансовых инструментов и услуг.

Бенефициарный владелец – Ермак Валерий.

Напомним, недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.