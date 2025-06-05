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НБУ обнаружил нарушения в двух небанковских финансовых учреждениях: что известно
Национальный банк 4 июня 2025 года принял меры воздействия к двум небанковским финансовым учреждениям. Основанием стали нарушения, обнаруженные в ходе надзорных мероприятий. Регулятор обязал компании устранить недостатки и привести свою деятельность в соответствие с нормами действующего законодательства.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Меры влияния от НБУ
По результатам надзорных мероприятий Национальный банк Украины применил меры влияния к двум небанковским финансовым учреждениям:
- ООО "ФК Профит";
- ООО "ФК Астер-Финанс".
Эти компании обязаны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства. Выполнить эти требования нужно до 30 июня 2025 года.
Соответствующее решение было принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 2 июня 2025 года.
Что известно о компаниях
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК Профит" было зарегистрировано в 2019 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 10,05 млн. грн.
Основным направлением работы является предоставление услуг по кредитованию в разных формах, кроме традиционного банковского кредита. Всего в этом сегменте работает более 8 тысяч компаний.
Кроме того, компания занимается финансовым лизингом, а также оказывает другие финансовые услуги, не связанные со страхованием или пенсионным обеспечением.
Бенефициарный владелец – Хоменко Антон.
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ООО "ФК Астер-Финанс" было зарегистрировано в 2015 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,10 млн. рублей.
Основное направление деятельности компании – предоставление финансовых услуг, не подпадающих под категории страхования или пенсионного обеспечения. В этой сфере работают тысячи предприятий, и компания активно занимает свое место среди них.
Среди других направлений финансовый лизинг, различные виды кредитования, а также посредничество в сфере торговли ценными бумагами и товарами. Компания обеспечивает клиентам доступ к широкому спектру финансовых инструментов и услуг.
Бенефициарный владелец – Ермак Валерий.
Напомним, недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.