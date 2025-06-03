НБУ обязал три небанковских финучреждения устранить нарушения: что известно

Национальный банк принял меры влияния на три небанковских финансовых учреждения, обязав их устранить нарушения, выявленные во время надзора, и привести деятельность в соответствие с законодательством.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

О мерах воздействия

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем небанковским финансовым учреждениям. Причины и сроки устранения нарушений:

Меры воздействия применяются к следующим учреждениям:

ПО "Ломбард Парус" ООО "Глобал Франчайзинг и Компания".

ООО "Финансовая компания Астер-Финанс".

ООО "Персональный украинский лизинг".

Ломбард "Парус" ООО "Глобал Франчайзинг и Компания" и ООО "Финансовая компания "Астер-Финанс".

Эти компании не предоставили Нацбанку запрашиваемую информацию или документы в установленный срок. Они должны исправить нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 23 июня 2025 года.

ООО "Персональный украинский лизинг".

Эта компания наказана за нарушение пруденциальных требований к финансовым компаниям. Срок для устранения недостатков – до 1 июля 2025 года.

Решение о применении мер влияния к упомянутым учреждениям было принято Комитетом по надзору за небанковским финансовым рынком 2 июня 2025 года.

Эти меры вступают в силу с момента, когда финансовые учреждения получат уведомление. В то же время их можно обжаловать в административном суде в течение шести месяцев со дня получения согласно Кодексу административного судопроизводства Украины.

Следует отметить, что подача жалобы не останавливает исполнение решения.

Что известно о компаниях

ПО "Ломбард Парус" ООО "Глобал Франчайзинг и Компания"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ПО "Ломбард Парус" было зарегистрировано в 2014 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 3 млн. грн.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг по кредитованию. Также она занимается розничной торговлей ювелирными изделиями, часами и подержанными товарами в специализированных магазинах.

Бенефициарный владелец – Поминчук Алексей.

ООО "Финансовая компания Астер-Финанс".

Согласно данным YouControl, юридическая компания ООО "Финансовая компания Астер-Финанс" была зарегистрирована в 2015 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 15,10 млн. грн.

Компания специализируется на предоставлении финансовых услуг, не связанных со страхованием или пенсионным обеспечением. Среди дополнительных направлений деятельности – финансовый лизинг, другие виды кредитования, а также посредничество по договорам о ценных бумагах или товарах.

Бенефициарный владелец – Ермак Валерий.

ООО "Персональный украинский лизинг".

Согласно данным YouControl, юридическая компания ООО "Персональный украинский лизинг" была зарегистрирована в 2017 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 5 млн. грн.

Основной вид деятельности компании – финансовый лизинг. Дополнительно она занимается торговлей автомобилями и другими транспортными средствами, а также их техническим обслуживанием и ремонтом.

Бенефициарный владелец – Щербань Павел, Сосис Александр.

Напомним, недавно НБУ обновил подход к авторизации небанковских финансовых учреждений, чтобы обезопасить финансовый рынок страны от влияния государства-агрессора и разрешить платежным учреждениям совмещать новые виды деятельности с предоставлением финансовых платежных услуг.