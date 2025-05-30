НБУ упрощает завершение банками валютного надзора за экспортными операциями бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) расширяет условия, при которых банки могут прекращать валютный надзор за экспортными операциями украинских компаний.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Отмечается, что с 31 мая 2025 года банки смогут завершить такой валютный надзор на основании поступления на счет компании в банке средств:

от банка-гаранта (нерезидента) по гарантии, предоставляемой во исполнение обязательств по уплате средств по операции по экспорту товара;

от банка-гаранта (резидента) по гарантии, которая предоставлялась во исполнение обязательств по уплате средств по операции по экспорту товара, при условии предварительного получения банком-гарантом (резидентом) средств в иностранной валюте от банка-контргаранта (нерезидента) против требования по такой контргарантии.

Указанные изменения упорядочивают правовое поле для банков, позволяя им завершать валютный надзор за экспортными операциями украинских компаний. Это касается случаев, когда иностранные банки предоставляют гарантии или контргарантии, влияющие на соблюдение резидентами предельных сроков расчетов.

Эти обновления будут способствовать более широкому использованию украинскими компаниями-экспортерами таких международных банковских инструментов, как гарантии и контргарантии для обеспечения получения средств.

Это, в свою очередь, поможет уменьшить объемы поступления валютной выручки в Украину, если иностранные партнеры не выполнят своих обязательств по экспортным контрактам.

Напомним, в начале 2025 года Кабмин принял изменения в распоряжение, расширяющие полномочия Нацбанка по установлению исключений при совершении валютных операций. Это обеспечит эффективный валютный надзор за этими операциями без нарушения положенных сроков.