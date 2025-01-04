НБУ получил новые полномочия в сфере валютного регулирования

Кабинет Министров Украины принял изменения в распоряжение, расширяющие полномочия Национального банка по установлению изъятий при осуществлении валютных операций.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что внесены изменения в приложение "Перечень товаров и (или) отраслей экономики, для которых Национальный банк может устанавливать исключения или особенности введения мер защиты", являющихся частью распоряжения Кабинета Министров Украины от 13.02.2019 № 76 "Об утверждении перечня товаров и (или) отраслей экономики, для которых Национальный банк имеет право устанавливать исключения или особенности введения мер защиты", в соответствии со статьей 13 Закона Украины "О валюте и валютных операциях".

Основные изменения

Изменения позволяют Национальному банку устанавливать исключения и особенности:

предельных сроков расчетов для операций, связанных с экспортом и импортом товаров по соглашению о разделе продукции;

предоставлением услуг по транспортировке природного газа через территорию Украины для нерезидентов.

Это обеспечит эффективный валютный надзор за этими операциями без нарушения положенных сроков.

Delo.ua ранее сообщало, что Национальный банк Украины смягчает ряд валютных ограничений, что будет способствовать развитию отечественных производителей и улучшит условия для ведения бизнеса в стране. Изменения не повлияют на колебания курса валют и уровень международных резервов.

Напомним, в декабре Украина получила более 9,2 млрд долларов внешней бюджетной помощи, что явилось самым большим месячным показателем в истории страны.