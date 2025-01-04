НБУ отримав нові повноваження в сфері валютного регулювання

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до розпорядження, що розширюють повноваження Національного банку щодо встановлення винятків при здійсненні валютних операцій.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що внесено зміни до додатку "Перелік товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк може встановлювати винятки або особливості запровадження заходів захисту", що є частиною розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.02.2019 № 76 "Про затвердження переліку товарів та (або) галузей економіки, для яких Національний банк має право встановлювати винятки або особливості запровадження заходів захисту", відповідно до статті 13 Закону України "Про валюту і валютні операції".

Основні зміни

Зміни дозволяють Національному банку встановлювати винятки та особливості щодо:

граничних строків розрахунків для операцій, пов'язаних з експортом та імпортом товарів за угодою про розподіл продукції;

наданням послуг з транспортування природного газу через територію України для нерезидентів.

Це забезпечить ефективний валютний нагляд за цими операціями без порушення встановлених термінів.

Delo.ua раніше повідомляло, що Національний банк України пом’якшує низку валютних обмежень, що сприятиме розвитку вітчизняних виробників і покращить умови для ведення бізнесу в країні. Зміни не матимуть значного впливу на коливання курсу валют та рівень міжнародних резервів.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала понад 9,2 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.