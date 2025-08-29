Запланована подія 2

В 2025 году доходы страховщиков и ломбардов выросли, активы кредитных союзов стабильны — НБУ

Во II квартале 2025 года небанковский финансовый сектор показал рост: активы страховщиков и ломбардов увеличились, кредитные союзы нарастили объем новых ссуд, а финансовые компании расширили кредитование и лизинг.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы НБУ.

Обзор небанковского финансового сектора

Общие объемы активов предоставлятелей небанковских финансовых услуг во ІІ квартале уменьшились по сравнению с предыдущим кварталом на 11,7% в результате добровольного отказа крупной государственной компанией-лизингодавец от лицензии. В то же время в годовом исчислении активы выросли на 1,8%. Доля активов небанковских финансовых учреждений под наблюдением НБУ в активах финансового сектора на протяжении ІІ квартала снизилась до 8,9%.

  • Страховщики

Активы рисковых страховщиков выросли на 8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 26% в годовом исчислении, а страховщиков жизни – на 3% и 12% соответственно. Рисковые страховщики увеличили прибыль и рентабельность капитала, в то время как прибыль страховщиков жизни сократилась. Все компании придерживались требований по капиталу платежеспособности.

  • Кредитные союзы

Активы депозитных кредитных союзов уменьшались, в то время как активы "долевых" союзов выросли, несмотря на сокращение их количества. Объем новых кредитов увеличился на 11%, а объем и качество кредитного портфеля остались стабильными. Собственный капитал кредитных союзов вырос на 11,4% за квартал и на 8,7% за год, хотя несколько союзов нарушали нормативы капитала и ликвидности.

  • Финансовые компании и ломбарды

Объем активов финансовых компаний снизился на 16,4% по сравнению с предыдущим кварталом, хотя кредитование и лизинг выросли. Прибыли получили 82% учреждений, почти половину сегмента обеспечило "Укрфинжилье". Число компаний-нарушителей нормативов сократилось. Активы ломбардов увеличились на 1,9% за квартал и 15,4% за год, кредитование выросло на 16,7%, что сделало сегмент прибыльным.

Напомним, Национальный банк утвердил изменения в положение о пруденциальных требованиях для финансовых компаний. Они направлены на усиление их устойчивости и предусматривают уточнение по расчету достаточности собственного капитала, в частности исключение компонентов, которые не способны покрывать убытки из-за неденежной природы.

Автор:
Ольга Опенько