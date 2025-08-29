Еще одна страховая потеряла лицензию: НБУ отозвал разрешение у "Интерэкспресса"

Национальный банк Украины отозвал лицензию у страховой компании "Интерэкспресс" из-за выявленных нарушений. Решение, принятое 28 августа, вступило в силу 29 августа 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу нацрегулятора.

Во время внеплановой проверки НБУ установил, что ЧАО СК "Интерэкспресс" вело рисковую деятельность, представляющую угрозу для интересов ее клиентов. В частности, было обнаружено:

операции без экономической целесообразности: совершение сделок, не имеющих смысла;

совершение сделок, не имеющих смысла; искривление данных отчетности: искажение информации в страховых договорах и отчетах, что превышает установленные законодательством нормы;

искажение информации в страховых договорах и отчетах, что превышает установленные законодательством нормы; Уменьшение регулятивного капитала: уровень капитала компании опустился ниже 90% от минимально допустимого значения.

"Выявление фактов осуществления страховщиком рисковой деятельности, угрожающей интересам страхователей и/или других кредиторов, является основанием для принятия решения об отзыве лицензии", — отметили в НБУ.

Согласно закону "О страховании", эти нарушения являются прямым основанием для отзыва лицензии. С момента вступления решения в силу, "Интерэкспресс" больше не имеет права заключать новые договоры страхования или продолжать действие существующих.

Ранее сообщалось, что НБУ применил меры влияния к страховой компании " ББС Иншуранс " и ЧАО СК " Интерэкспресс " за нарушение требований законодательства Украины о страховании