Две страховые компании оштрафовали на 2,5 млн грн: в чем причина

НБУ
НБУ применил к двум страховщикам меры влияния / НБУ

Национальный банк Украины применил к страховой компании "ББС Иншуранс" и ЧАО СК "Интерэкспресс" меры влияния за нарушение требований законодательства Украины о страховании, нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению небанковских финансовых услуг и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НБУ.

Штраф на 892 500 грн

Отмечается, что за выявленные в ходе инспекционной проверки нарушения к страховой пенсии “ББС Иншуранс” применены меры воздействия в виде:

  • наложение штрафа в размере 892 500 грн за нарушение требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
  • письменная оговорка за нарушение требований по урегулированию деятельности участников рынка небанковских финансовых услуг.

Компания обязана уплатить штраф в течение месяца со дня вступления этого решения в силу и обязана в срок до 30 января 2026 года устранить нарушения, а также причины и условия, способствовавшие их совершению.

Штраф на 1 600 000 грн

За выявленные в ходе инспекционной проверки нарушения по представлению к регулятору отчетного файла с недостоверными показателями отчетности за I квартал 2025 года к ЧАО СК "Интерэкспресс" применена мера влияния в виде наложения штрафа в размере 1 600 000 грн.

Компания должна заплатить штраф в течение месяца.

Ранее НБУ вынес оговорку страховым компаниям "Велес", "Надежная" и "Респект" из-за недостаточного уставного капитала и нарушения требований к деловой репутации.

Автор:
Светлана Манько