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Нацбанк вынес оговорку трем страховым компаниям: что известно
Нацбанк вынес предупреждение страховым компаниям "Велес", "Надежная" и "Респект" из-за недостаточного уставного капитала и нарушения требований к деловой репутации.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Страховые компании получили предупреждение
Национальный банк Украины вынес письменные предупреждения трем страховым компаниям - "Велес", "Надежная" и "Респект" - из-за нарушения требований к минимальному размеру уставного капитала.
Отдельно компания "Велес" получила предупреждение также из-за несоответствия деловой репутации самой компании и ее владельцев законодательным требованиям.
Страховщики должны устранить выявленные нарушения до 15 декабря 2025 года. Решение о применении мер влияния принял Комитет Нацбанка по надзору за небанковским финансовым рынком 17 июля.
Что известно о страховщиках
- СК "Велес"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО СК "Велес" было зарегистрировано в 1998 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 39 млн грн.
Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг по страхованию, кроме страхования жизни. Дополнительно компания занимается оценкой рисков и причиненного вреда, работает как страховой агент и брокер, а также оказывает другие сопроводительные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения.
Бенефициарный владелец – Сардарян Карине.
- СК "Надежная"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "СК "Надежная" было зарегистрировано в 2006 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 15 млн грн.
Компания специализируется на страховании, кроме страхования жизни. Среди дополнительных направлений деятельности – перестрахование, оценка рисков и убытков, а также услуги страховых агентов и брокеров.
Уполномоченное лицо – Зуева Марина.
- СК "Респект"
Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "СК "Респект" было зарегистрировано в 2007 году.
Размер уставного капитала юридического лица составляет 30 млн грн.
Компания предоставляет страховые услуги, кроме страхования жизни, являющейся ее основным видом деятельности. Дополнительно она занимается перестрахованием, а также действует через страховых агентов и брокеров.
Бенефициарный владелец – Седельников Артем.
Напомним, что НБУ отозвал лицензию у страховой компании "Кредо" из-за непрозрачной структуры собственности.