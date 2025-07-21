Нацбанк вынес оговорку трем страховым компаниям: что известно

Нацбанк вынес предупреждение страховым компаниям "Велес", "Надежная" и "Респект" из-за недостаточного уставного капитала и нарушения требований к деловой репутации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Страховые компании получили предупреждение

Национальный банк Украины вынес письменные предупреждения трем страховым компаниям - "Велес", "Надежная" и "Респект" - из-за нарушения требований к минимальному размеру уставного капитала.

Отдельно компания "Велес" получила предупреждение также из-за несоответствия деловой репутации самой компании и ее владельцев законодательным требованиям.

Страховщики должны устранить выявленные нарушения до 15 декабря 2025 года. Решение о применении мер влияния принял Комитет Нацбанка по надзору за небанковским финансовым рынком 17 июля.

Что известно о страховщиках

СК "Велес"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО СК "Велес" было зарегистрировано в 1998 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 39 млн грн.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг по страхованию, кроме страхования жизни. Дополнительно компания занимается оценкой рисков и причиненного вреда, работает как страховой агент и брокер, а также оказывает другие сопроводительные услуги в сфере страхования и пенсионного обеспечения.

Бенефициарный владелец – Сардарян Карине.

СК "Надежная"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "СК "Надежная" было зарегистрировано в 2006 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 15 млн грн.

Компания специализируется на страховании, кроме страхования жизни. Среди дополнительных направлений деятельности – перестрахование, оценка рисков и убытков, а также услуги страховых агентов и брокеров.

Уполномоченное лицо – Зуева Марина.

СК "Респект"

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ЧАО "СК "Респект" было зарегистрировано в 2007 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 30 млн грн.

Компания предоставляет страховые услуги, кроме страхования жизни, являющейся ее основным видом деятельности. Дополнительно она занимается перестрахованием, а также действует через страховых агентов и брокеров.

Бенефициарный владелец – Седельников Артем.

Напомним, что НБУ отозвал лицензию у страховой компании "Кредо" из-за непрозрачной структуры собственности.