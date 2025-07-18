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НБУ відкликав ліцензію у страхової компанії з 28-річним досвідом: що відомо

НБУ
Страхова компанія "Кредо" втратила ліцензію НБУ / НБУ

Національний банк України відкликав ліцензію у страхової компанії “Кредо” через непрозору структуру власності. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк анулював ліцензію страхової компанії   

З 17 липня 2025 року страхова компанія "Кредо”"втратила право надавати послуги страхування – Національний банк України відкликав її ліцензію через непрозору структуру власності. Відтоді компанія більше не може укладати нові страхові договори або продовжувати чинні, а також змінювати договори у спосіб, що збільшує її зобов’язання перед клієнтами.

Разом із цим НБУ запровадив у компанії тимчасову адміністрацію та відсторонив чинне керівництво від управління. Тимчасовий адміністратор має негайно розпочати виконання своїх обов’язків відповідно до закону.

Також регулятор заблокував будь-які витрати компанії, крім тих, які потрібні для роботи тимчасового адміністратора. Заборонено і розпоряджатися майном компанії.

Рішення про введення тимчасової адміністрації набирає чинності з моменту повідомлення компанії й має силу виконавчого документа.

Що відомо про страхову компанію? 

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТДВ СК "Кредо" було зареєстровано в 1997 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 52 млн грн.

Основним напрямом роботи компанії було надання послуг у сфері страхування, за винятком страхування життя.

Серед додаткових видів діяльності — перестрахування, послуги страхових агентів і брокерів, а також інша допоміжна діяльність, пов’язана зі страхуванням та пенсійним забезпеченням.

Нагадаємо, нещодавно НБУ застосував наглядові заходи до семи небанківських фінансових установ. Трьом із них відкликано ліцензії, а ще чотири отримали вимоги усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до чинного законодавства України.

Автор:
Ольга Опенько