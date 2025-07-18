НБУ отозвал лицензию у страховой компании с 28-летним опытом: что известно

Национальный банк Украины отозвал лицензию у страховой компании "Кредо" из-за непрозрачной структуры собственности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Нацбанк аннулировал лицензию страховой компании

С 17 июля 2025 года страховая компания "Кредо" потеряла право предоставлять услуги страхования - Национальный банк Украины отозвал ее лицензию из-за непрозрачной структуры собственности.С тех пор компания больше не может заключать новые страховые договоры или продлевать действующие, а также изменять договоры способом, что увеличивает ее обязательства перед клиентами.

При этом НБУ ввел в компании временную администрацию и отстранил действующее руководство от управления. Временный администратор должен немедленно приступить к выполнению своих обязанностей в соответствии с законом.

Также регулятор заблокировал какие-либо расходы компании, кроме тех, которые нужны для работы временного администратора. Запрещено и распоряжаться имуществом компании.

Решение о введении временной администрации вступает в силу с момента уведомления компании и имеет силу исполнительного документа.

Что известно о страховой компании?

Согласно данным YouControl, юридическое лицо ОДО СК "Кредо" было зарегистрировано в 1997 году.

Размер уставного капитала юридического лица составляет 52 млн грн.

Основным направлением работы компании было предоставление услуг в сфере страхования, за исключением страхования жизни.

Среди дополнительных видов деятельности – перестрахование, услуги страховых агентов и брокеров, а также другая вспомогательная деятельность, связанная со страхованием и пенсионным обеспечением.

Напомним, недавно НБУ применил надзорные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.