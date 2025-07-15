НБУ применил меры воздействия к двум страховщикам и финкомпании: наибольший штраф — 2,45 млн грн

Национальный банк применил меры воздействия к трем небанковским финансовым учреждениям — "Авентус Украина", "СК Экспо страхование" и "АСК Скарбниця". Наибольший штраф – более 2,4 млн грн – получила финансовая компания "Авентус Украина" за нарушение законодательства в сфере потребительского кредитования.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О мерах влияния на Авентус-Украина

На основании результатов инспекционной проверки Национальный банк Украины применил к компании "Авентус Украина" меры воздействия.

В частности, компания оштрафована на 2,45 млн грн за нарушение требований Закона Украины "О потребительском кредитовании" и нормативных требований по этическому взаимодействию с клиентами при урегулировании просроченной задолженности. Соответствующие нормы предусмотрены положением, утвержденным постановлением НБУ от 4 августа 2022 года № 170. Штраф должен быть уплачен в течение месяца со дня вступления решения в силу.

Кроме того, НБУ вынес компании письменное предупреждение за другие нарушения в рамках законодательства о потребительском кредитовании, в частности, по лицензированию и условиям предоставления финансовых услуг. "Авентус Украина" обязана устранить выявленные нарушения и принять меры по предотвращению их повторения.

Относительно мер влияния к ОДО "СК "Экспо страхование"

Национальный банк Украины принял меры влияния к страховой компании "СК Экспо страхование" по итогам инспекционной проверки.

Компания получила штраф в размере 40 тыс. грн за предоставление отчетных файлов с недостоверными данными за 2024 год. Такое нарушение противоречит требованиям по составлению и представлению отчетности участниками рынка небанковских финансовых услуг. Штраф должен быть уплачен в течение одного месяца с даты вступления в силу соответствующего решения.

Кроме этого, НБУ вынес компании письменное предупреждение за нарушение норм по ведению учета страховых договоров и защите информации. Нарушения зафиксированы в соответствии с положениями, регулирующими деятельность страховщиков и предоставлятелей финансовых услуг. "СК Экспо страхование" обязана устранить выявленные недостатки и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших их возникновению.

Относительно мер влияния в "АСК Скарбниця"

Национальный банк Украины вынес страховой компании "АСК Скарбниця" письменное предупреждение за нарушение требований законодательства в сфере предоставления небанковских финансовых услуг.

В ходе проверки был выявлен ряд недостатков в работе компании, в том числе в управленческих процессах, ведении учета страховых договоров и защите информации.

"Скарбниця" обязана устранить выявленные нарушения и принять меры по предотвращению им в будущем.

Напомним, недавно НБУ применил надзорные меры к семи небанковским финансовым учреждениям. Трем из них отозваны лицензии, а еще четыре получили требования устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.