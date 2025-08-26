Запланована подія 2

Дві страхові компанії оштрафували на 2,5 млн грн: у чому причина

Національний банк України застосував до страхової компанії “ББС Іншуранс” та ПРАТ СК “Інтерекспрес” заходи впливу за порушення вимог законодавства України про страхування, нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання небанківських фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Штраф на 892 500 грн

Зазначається, що за виявлені під час інспекційної перевірки порушення до до страхової пенсії “ББС Іншуранс” застосовано заходи впливу у вигляді:

  • накладення штрафу в розмірі 892 500 грн за порушення вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг. 
  • письмове застереження за порушення вимог щодо врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг. 

Компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж місяця з дня набрання чинності цього рішення та зобов’язана у строк до 30 січня 2026 року усунути порушення, а також причини та умови, що сприяли їх вчиненню.

Штраф на 1 600 000 грн

За виявлені під час інспекційної перевірки порушення щодо подання до регулятора звітного файлу з недостовірними показниками звітності за І квартал 2025 року до  ПРАТ СК “Інтерекспрес”  застосовано захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 1 600 000 грн.

Компанія має сплатити штраф упродовж місяця.

Раніше НБУ виніс застереження страховим компаніям “Велес”, “Надійна” та “Респект” через недостатній статутний капітал і порушення вимог до ділової репутації.

Автор:
Світлана Манько