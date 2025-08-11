Дев’ять фінкомпаній, страховик і три кредитні спілки втратили ліцензії в липні

У липні 2025 року Національний банк примусово виключив із реєстрів дев’ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та три кредитні спілки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Небанківський ринок України скоротився

У липні 2025 року кількість учасників небанківського фінансового ринку України зменшилася з 812 до 799, тоді як кількість банків залишилася на рівні 60.

Національний банк примусово виключив із реєстрів дев’ять фінансових компаній, одного ризикового страховика та три кредитні спілки. Крім того, регулятор анулював ліцензії вісьмом фінансовим компаніям, одному ризиковому страховику та трьом кредитним спілкам, ще одній фінансовій компанії ліцензію анульовано добровільно. Одній кредитній спілці відмовлено у видачі ліцензії, а двом фінансовим компаніям та одному ризиковому страховику розширено обсяги ліцензій.

Станом на 1 серпня 2025 року в Україні працюють:

423 фінансові компанії (проти 432 у липні).

51 страховик non-life (було 52).

10 life-страховиків (без змін).

1 страховик зі спецстатусом.

105 ломбардів (без змін).

90 кредитних спілок (було 93).

1 лізингодавець (без змін).

44 страхові брокери (без змін).

74 колекторські компанії (без змін).

У липні 2025 року кількість банківських груп в Україні зросла до 16, тоді як кількість небанківських фінансових груп залишилася на рівні 40.

На платіжному ринку продовжують працювати 15 платіжних систем, створених резидентами (включно з державними, без змін) та 10 міжнародних систем (проти 12 у червні).

Серед надавачів фінансових платіжних послуг діють:

17 платіжних установ (було 18).

12 фінансових установ, що мають право надавати платіжні послуги (без змін).

1 банк-емітент електронних грошей (без змін).

1 оператор поштового зв’язку (без змін).

До інших учасників платіжного ринку входять 48 комерційних агентів та 31 технологічний оператор платіжних послуг — їхня кількість також не змінилася.

Нагадаємо, Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.