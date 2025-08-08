НБУ планує дозволити небанківським установам проводити валютні операції

Національний банк України (НБУ) планує дозволити небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв’язку здійснювати валютні операції. Це також стосується випадків, коли надаються послуги еквайрингу платіжних інструментів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на інформацію НБУ.

Проєкт відповідних змін до Положення про видачу ліцензій на здійснення валютних операцій уже винесено на обговорення. Він доповнює раніше оприлюднені зміни щодо порядку еквайрингу та авторизаційних питань.

Ключові зміни, що пропонує НБУ:

визначити право небанківської фінансової установи та оператора поштового зв’язку здійснювати валютні операції під час надання фінансової платіжної послуги з еквайрингу платіжних інструментів на підставі ліцензії на здійснення валютних операцій;

виключити вимогу щодо розміру мінімального статутного капіталу для отримання ліцензії, пов'язаної з переказом коштів без відкриття рахунку;

уточнити підстави для відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції;

уточнити порядок припинення валютних операцій у разі відкликання ліцензії на здійснення валютних операцій та щодо окремої валютної операції.

Нагадаємо, Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).