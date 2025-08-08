- Категория
НБУ планирует разрешить небанковским учреждениям проводить валютные операции
Национальный банк Украины планирует разрешить небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи осуществлять валютные операции. Это также относится к случаям, когда предоставляются услуги эквайринга платежных инструментов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию НБУ.
Проект соответствующих изменений в Положение о выдаче лицензий на осуществление валютных операций уже вынесен на обсуждение. Он дополняет ранее обнародованные изменения в порядке эквайринга и авторизационных вопросах.
Ключевые изменения, которые предлагает НБУ:
- определить право небанковского финансового учреждения и оператора почтовой связи осуществлять валютные операции при предоставлении финансовой платежной услуги по эквайрингу платежных инструментов на основании лицензии на осуществление валютных операций;
- исключить требование размера минимального уставного капитала для получения лицензии, связанной с переводом средств без открытия счета;
- уточнить основания отзыва лицензии для осуществления валютных операций и относительно отдельной валютной операции;
- уточнить порядок прекращения валютных операций в случае отзыва лицензии на осуществление валютных операций и отдельной валютной операции.
Напомним, Национальный банк уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).