НБУ планирует разрешить небанковским учреждениям проводить валютные операции

Национальный банк Украины планирует разрешить небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи осуществлять валютные операции. Это также относится к случаям, когда предоставляются услуги эквайринга платежных инструментов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию НБУ.

Проект соответствующих изменений в Положение о выдаче лицензий на осуществление валютных операций уже вынесен на обсуждение. Он дополняет ранее обнародованные изменения в порядке эквайринга и авторизационных вопросах.

Ключевые изменения, которые предлагает НБУ:

определить право небанковского финансового учреждения и оператора почтовой связи осуществлять валютные операции при предоставлении финансовой платежной услуги по эквайрингу платежных инструментов на основании лицензии на осуществление валютных операций;

исключить требование размера минимального уставного капитала для получения лицензии, связанной с переводом средств без открытия счета;

уточнить основания отзыва лицензии для осуществления валютных операций и относительно отдельной валютной операции;

уточнить порядок прекращения валютных операций в случае отзыва лицензии на осуществление валютных операций и отдельной валютной операции.

Напомним, Национальный банк уточнил порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).