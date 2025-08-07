Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
НБУ разрешил возвращать ошибочные валютные переводы из-за границы: новые правила

доллары
НБУ изменил правила валютных переводов / Freepik

Сегодня, 7 августа, вступили в силу новые правила НБУ, позволяющие возвращать ошибочно перечисленные средства из-за границы в иностранной валюте.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Ошибочные валютные переводы

Теперь юридические и физические лица смогут официально возвращать валюту, которая случайно поступила на их счета от банков нерезидентов.

Для этого необходимо подать заявку в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления об ошибочном переводе средств в свой банк. Нововведения будут способствовать повышению доверия международных партнеров к Украине, а также улучшат соблюдение требований платежного законодательства.

Это изменение является важным шагом в направлении интеграции украинской банковской системы с международными стандартами и усиления финансовой прозрачности, отмечают в пресс-службе регулятора.

Напомним, Национальный банк Украины объявил о новом пакете валютной либерализации, направленном на поддержку бизнеса без создания дополнительного давления на валютный рынок. Большинство изменений заработало с 6 августа.

Автор:
Ольга Опенько