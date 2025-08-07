Запланована подія 2

НБУ дозволив повертати помилкові валютні перекази з-за кордону: нові правила

НБУ змінив правила валютних переказів / Freepik

Сьогодні, 7 серпня, набули чинності нові правила НБУ, які дозволяють повертати помилково переказані кошти з-за кордону в іноземній валюті. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Помилкові валютні перекази

Відтепер юридичні та фізичні особи зможуть офіційно повертати валюту, яка випадково надійшла на їхні рахунки від банків нерезидентів.

Для цього необхідно подати заявку протягом трьох робочих днів з моменту отримання повідомлення про помилковий переказ коштів до свого банку. Нововведення сприятимуть підвищенню довіри міжнародних партнерів до України, а також покращать дотримання вимог платіжного законодавства.

Ця зміна є важливим кроком у напрямку інтеграції української банківської системи з міжнародними стандартами та посилення фінансової прозорості, наголошують в пресслужбі регулятора.

Нагадаємо, Національний банк України оголосив про новий пакет валютної лібералізації, спрямований на підтримку бізнесу без створення додаткового тиску на валютний ринок. Більшість змін запрацювало з 6 серпня.

Автор:
Ольга Опенько