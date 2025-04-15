Валютні коливання, прогноз щодо інфляції та вплив мит Трампа на ринок облігацій: огляд аналітиків ICU

Курс долара слабшає відносно євро, проте гривня зберігає 1,5% приросту з початку року, а прогнози аналітиків вказують на спад річної інфляції в Україні з червня. Водночас відтермінування мит Трампом не зупинило падіння ринку облігацій.

Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU (Investment Capital Ukraine).

Різниця між доларом та євро зростає

Минулого тижня курс долара США ослаб до євро, досягнувши майже 1,14, що позначилося на валютному ринку України. НБУ збільшив валютні інтервенції на 37% до $536 млн, особливо наприкінці тижня. Також НБУ послабив курс гривні до долара США на 0,5%, до 41,39 грн/$, і через зростання вартості євро відносно долара послабив офіційний курс гривні до євро на 3% до чергового максимуму - 46,92 грн/євро.

Як вважають аналітики ICU, незначне послаблення гривні до долара минулого тижня є скоріше поверненням до звичних показників після значного зміцнення на початку квітня, і наразі національна валюта залишається на 1,5% сильнішою, ніж на початку року. Незначне ослаблення навряд чи свідчить про перехід НБУ до поступового ослаблення курсу гривні. Водночас НБУ не залишається нічого іншого, як ослаблювати гривню відносно євро, реагуючи на світові тенденції, і збільшувати різницю у вартості цих валют для українського ринку.

Експерти прогнозують уповільнення інфляції

Попри те, що березневий індекс споживчих цін дещо перевищив очікування, аналітики ICU зберігають свій прогноз щодо інфляції до кінця року. Вони очікують різкого уповільнення місячної інфляції вже у квітні та подальшого зниження річної інфляції з червня, пояснюючи це відновленням пропозиції агропродукції та стриманим зростанням доходів населення через низькі темпи підвищення зарплат у державному секторі.

За оцінками ICU, зниженню інфляції сприятимуть відносно стабільний обмінний курс та зниження світових цін на нафту. Прогнозується сповільнення інфляції до діапазону 7-8% наприкінці року. Цей прогноз припускає, що уряд не переглядатиме ціни на електроенергію та газ для населення до кінця року.

Трамп пом'якшує мита, ринки реагують неоднозначно

Рішення президента США Дональда Трампа відкласти підвищення митних тарифів та скасувати їх на велику групу електронних товарів спричинило різке зростання вартості акцій, хоча ринок облігацій продовжив спад. Інвестори розцінили дії Трампа як ознаку послаблення торговельного протистояння, що знизило побоювання щодо непередбачуваних кроків адміністрації та підтвердило її чутливість до ринкового тиску.

Утім, загальна жорстка протекціоністська політика нової адміністрації США залишається незмінною, а середня ставка імпортних мит США, попри пом’якшення минулого тижня, перевищує 20% у порівнянні з 2,3% на початку року. Це посилює страхи значного послаблення економіки США та світу, а також погіршує інфляційні очікування. Крім того, непередбачувані дії команди Трампа завдали серйозного удару по репутації американських цінних паперів як малоризикових активів і змушують інвесторів шукати альтернативи в сегменті дорогоцінних металів, а також фінансових активах інших розвинених країн.

Нагадаємо, згідно з прогнозом НБУ, інфляція зростатиме до середини року, після чого почне знижуватися, досягнувши 8,4% наприкінці 2025-го і повернувшись до 5% у 2026-му. Реальний ВВП зросте на 3,6% у 2025 році, а в наступні два роки економіка буде рости на 4% щорічно.