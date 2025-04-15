Валютные колебания, прогноз инфляции и влияние пошлин Трампа на рынок облигаций: обзор аналитиков ICU

Курс доллара ослабевает по отношению к евро, однако гривна сохраняет 1,5% прироста с начала года, а прогнозы аналитиков указывают на спад годовой инфляции в Украине с июня. В то же время отсрочка пошлин по Трампу не остановила падение рынка облигаций.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU (Investment Capital Ukraine).

Разница между долларом и евро растет

На прошлой неделе курс доллара США ослаб к евро, достигнув почти 1,14, что сказалось на валютном рынке Украины. НБУ увеличил валютные интервенции на 37% до $536 млн, особенно в конце недели. Также НБУ ослабил курс гривны к доллару США на 0,5% до 41,39 грн/$ и из-за роста стоимости евро по отношению к доллару ослабил официальный курс гривны к евро на 3% к очередному максимуму – 46,92 грн/евро.

Как считают аналитики ICU, незначительное ослабление гривни к доллару на прошлой неделе является скорее возвращением к привычным показателям после значительного укрепления в начале апреля, и национальная валюта остается на 1,5% сильнее, чем в начале года. Незначительное ослабление вряд ли свидетельствует о переходе НБУ к постепенному ослаблению курса гривны. В то же время НБУ не остается ничего другого, как ослаблять гривну по отношению к евро, реагируя на мировые тенденции, и увеличивать разницу в стоимости этих валют для украинского рынка.

Эксперты прогнозируют замедление инфляции

Несмотря на то, что мартовский индекс потребительских цен несколько превысил ожидания, аналитики ICU сохраняют свой прогноз по инфляции до конца года. Они ожидают резкого замедления месячной инфляции уже в апреле и дальнейшего снижения годовой инфляции с июня, объясняя это возобновлением предложения агропродукции и сдержанным ростом доходов населения из-за низких темпов повышения зарплат в государственном секторе.

По оценкам ICU, снижению инфляции будет способствовать относительно стабильный обменный курс и снижение мировых цен на нефть. Прогнозируется замедление инфляции в диапазоне 7-8% в конце года. Этот прогноз предполагает, что правительство не будет пересматривать цены на электроэнергию и газ для населения до конца года.

Трамп смягчает пошлины, рынки реагируют неоднозначно

Решение президента США Дональда Трампа отложить повышение таможенных тарифов и отменить их на большую группу электронных товаров повлекло за собой резкий рост стоимости акций, хотя рынок облигаций продолжил спад. Инвесторы расценили действия Трампа как признак ослабления торгового противостояния, что снизило опасения по поводу непредсказуемых шагов администрации и подтвердило ее чувствительность к рыночному давлению.

Впрочем, общая жесткая протекционистская политика новой администрации США остается неизменной, а средняя ставка импортных пошлин США, несмотря на смягчение на прошлой неделе, превышает 20% по сравнению с 2.3% в начале года. Это усугубляет страхи значительного ослабления экономики США и мира, а также усугубляет инфляционные ожидания. Кроме того, непредсказуемые действия команды Трампа нанесли серьезный удар по репутации американских ценных бумаг как малорисковых активов и заставляют инвесторов искать альтернативы в сегменте драгоценных металлов, а также финансовые активы других развитых стран.

Напомним, согласно прогнозу НБУ, инфляция будет расти до середины года, после чего начнет снижаться, достигнув 8,4% в конце 2025-го и вернувшись до 5% в 2026-м. Реальный ВВП вырастет на 3,6% в 2025 году, а в последующие два года экономика будет расти на 4% ежегодно.