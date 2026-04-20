Фонд гарантирования согласовал реструктуризацию кредитов РВС Банка

В марте исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц рассмотрела обращение от пяти заемщиков РВС Банка по реструктуризации задолженности по семи кредитным договорам. Общая сумма обращений превысила 44,7 млн. грн.

Как сообщила директор департамента ликвидации банков фонда Татьяна Старцева, по всем поданным заявкам приняты положительные решения.

По ее словам, уже подписаны дополнительные соглашения с четырьмя заемщиками по пяти кредитным договорам. Речь идет о реструктуризации задолженности почти на 32 млн грн.

В Фонде отметили, что рост поступлений в находящийся в процедуре ликвидации РВС Банка в марте частично обеспечили первые платежи по реструктуризированным кредитам.

Всего с начала 2022 года в ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов банки от заемщиков поступило 1,491 млрд грн.

В ФГВФЛ подчеркнули, что программы реструктуризации позволяют согласовать интересы кредитора и должника. Для заемщиков это означает возможность снизить финансовую нагрузку из-за изменения графика платежей, сокращения штрафных санкций или установления понятных условий погашения долга.

Также в Фонде напомнили, что для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Срок их действия продлен до 31 августа 2026 года.

НБУ признал неплатежеспособным РВС Банк

4 ноября 2025 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО "РВС Банк" в категорию неплатежеспособных. Ранее банк был отнесен к категории проблемных, но продолжал вести рисковую деятельность и нарушать пруденциальные нормативы.

Доля финучреждения составила 0,04% от активов платежеспособных банков на 01 октября 2025 года.

В декабре 2024 года НБУ оштрафовал РВС Банк на 135,15 млн грн за нарушение требований финмониторинга. Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.