Фонд гарантування погодив реструктуризацію кредитів РВС Банку

У березні виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб розглянула звернення від п’яти позичальників РВС Банку щодо реструктуризації заборгованості за сімома кредитними договорами. Загальна сума звернень перевищила 44,7 млн грн.

Як повідомила директорка департаменту ліквідації банків фонду Тетяна Старцева, за всіма поданими заявками ухвалено позитивні рішення.

За її словами, вже підписано додаткові угоди з чотирма позичальниками щодо п’яти кредитних договорів. Йдеться про реструктуризацію заборгованості майже на 32 млн грн.

У Фонді зазначили, що зростання надходжень до РВС Банку, який перебуває у процедурі ліквідації, у березні частково забезпечили перші платежі за реструктуризованими кредитами.

Загалом із початку 2022 року до банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, від позичальників надійшло 1,491 млрд грн.

У ФГВФО наголосили, що програми реструктуризації дають змогу узгодити інтереси кредитора та боржника. Для позичальників це означає можливість знизити фінансове навантаження через зміну графіка платежів, скорочення штрафних санкцій або встановлення зрозумілих умов погашення боргу.

Також у Фонді нагадали, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Термін їх дії продовжено до 31 серпня 2026 року.

НБУ визнав неплатоспроможним РВС Банк

4 листопада 2025 року правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "РВС Банк" до категорії неплатоспроможних. Раніше банк був віднесений до категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи.

Частка фінустанови становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 01 жовтня 2025 року.

У грудні 2024 року НБУ оштрафував РВС Банк на 135,15 млн грн за порушення вимог фінмоніторингу. Банк добровільно сплатив штраф у повному обсязі.