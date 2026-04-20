Цены на топливо 20 апреля 2026: сколько стоит бензин, дизель и газ на заправках сегодня?

Рассказываем, сколько стоит литр бензина, дизеля и автогаза. Данные изданию Delo.ua предоставила Консалтинговая группа А-95 .

Сегодня, 20 апреля 2026 (понедельник), в Украине наблюдаются значительные изменения в средних ценах на топливо.

Вид топлива Цена (изменение) А-95+ 76,50 грн (-9 коп.) А-95 72,71 грн (-30 коп.) А-92 67,32 грн (-2 коп.) ДП 89,92 грн (-1 грн 33 коп.) Газ 48,99 грн (-14 коп.)

Цены на топливо по АЗС

Средние цены за ведущими операторами на бензин, дизельное топливо и автогаз на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 79,90 76,90 91,90 49,90 UPG 76,00 74,00 89,15 49,00 WOG 78,90 75,90 91,90 49,90 УКРНАФТА 72,90 69,90 66,90 88,50 49,90 SOCAR 77,76 74,90 90,76 49,55 AMIC 74,24 71,10 89,15 48,76 БРСМ-Нефть 69,90 89,38 47,61

Заметим, резкие колебания на мировом нефтяном рынке — от обвала почти на 10% до новой угрозы роста из-за ситуации вокруг Ормузского пролива уже начали отражаться на ценах в Украине. Несмотря на геополитическое напряжение, горючее в группе демонстрирует понижение, а на АЗС после длительного подорожания наметился тренд на удешевление. В то же время, рынок остается уязвимым к новостям, что формирует потенциал как для дальнейшего падения, так и для нового витка роста цен. Детальнее о том, какими будут цены на бензин и дизель в Украине на этой неделе, читайте в материале Delo.ua.