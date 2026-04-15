Топливный кризис отменяется: когда на АЗС упадут цены на бензин и дизель

Украинские АЗС могут начать "войну за клиента" и снизить цены на горючее в пределах одной гривны за литр. Несмотря на недавний рост стоимости, сети готовятся к акционным предложениям, чтобы вернуть водителей, перешедших в государственную "Укрнафту" через более привлекательные ценники.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина для УНИАН.

Ситуация на рынке в скором времени может измениться в пользу потребителей. Ключевым фактором станет борьба за объемы продаж, существенно упавшие в частных сетях.

Почему эксперты ожидают снижения цен

По словам Дмитрия Леушкина, радикального обвала цен не будет, однако есть несколько предпосылок для их постепенного снижения:

Конкуренция с госсетью: "Укрнафта" за счет более дешевого горючего перетянула значительную часть клиентов. Чтобы вернуть их, другие сети готовы работать с минимальной прибылью.

Отсутствие дефицита Бензин активно поставляется из Европы железнодорожными вагонами, а запасы дизеля после рекордного импорта в марте (577 тыс. тонн) остаются высокими.

Логистические акции: Провайдеры горючего покупали ресурс по разным ценам, поэтому некоторые сети смогут выставить ценник на 50 копеек или гривну дешевле уже в ближайшее время.

Влияние событий в мире на украинские АЗС

Ситуация с блокированием Ормузского пролива пока не является критической для Украины. Саудовская Аравия и ОАЭ наладили транспортировку нефти в обход пролива по трубопроводам. Кроме того, увеличение добычи в Венесуэле и Гайяне, а также всеобщее уменьшение мирового потребления нефти способствуют стабилизации рынка.

"Цены на нефть могут даже немного снизиться. Топливный кризис пока отменяется, и особого влияния на внутренний рынок мировые конфликты в ближайшие месяцы не окажут", — подытожил Леушкин.

Напомним, скачок стоимости горючего из-за конфликтов на Ближнем Востоке привел к тому, что продажи электромобилей в Европе продемонстрировали рекордный рост в марте этого года.