Топливный кризис отменяется: когда на АЗС упадут цены на бензин и дизель
Украинские АЗС могут начать "войну за клиента" и снизить цены на горючее в пределах одной гривны за литр. Несмотря на недавний рост стоимости, сети готовятся к акционным предложениям, чтобы вернуть водителей, перешедших в государственную "Укрнафту" через более привлекательные ценники.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина для УНИАН.
Ситуация на рынке в скором времени может измениться в пользу потребителей. Ключевым фактором станет борьба за объемы продаж, существенно упавшие в частных сетях.
Почему эксперты ожидают снижения цен
По словам Дмитрия Леушкина, радикального обвала цен не будет, однако есть несколько предпосылок для их постепенного снижения:
- Конкуренция с госсетью: "Укрнафта" за счет более дешевого горючего перетянула значительную часть клиентов. Чтобы вернуть их, другие сети готовы работать с минимальной прибылью.
- Отсутствие дефицита Бензин активно поставляется из Европы железнодорожными вагонами, а запасы дизеля после рекордного импорта в марте (577 тыс. тонн) остаются высокими.
- Логистические акции: Провайдеры горючего покупали ресурс по разным ценам, поэтому некоторые сети смогут выставить ценник на 50 копеек или гривну дешевле уже в ближайшее время.
Влияние событий в мире на украинские АЗС
Ситуация с блокированием Ормузского пролива пока не является критической для Украины. Саудовская Аравия и ОАЭ наладили транспортировку нефти в обход пролива по трубопроводам. Кроме того, увеличение добычи в Венесуэле и Гайяне, а также всеобщее уменьшение мирового потребления нефти способствуют стабилизации рынка.
"Цены на нефть могут даже немного снизиться. Топливный кризис пока отменяется, и особого влияния на внутренний рынок мировые конфликты в ближайшие месяцы не окажут", — подытожил Леушкин.
Напомним, скачок стоимости горючего из-за конфликтов на Ближнем Востоке привел к тому, что продажи электромобилей в Европе продемонстрировали рекордный рост в марте этого года.