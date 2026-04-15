Паливна криза скасовується: коли на АЗС впадуть ціни на бензин і дизель

Українські АЗС можуть розпочати "війну за клієнта" та знизити ціни на пальне в межах однієї гривні за літр. Попри нещодавнє зростання вартості, мережі готуються до акційних пропозицій, аби повернути водіїв, які перейшли до державної "Укрнафти" через привабливіші цінники.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на коментар засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна для УНІАН.

Ситуація на ринку незабаром може змінитися на користь споживачів. Ключовим фактором стане боротьба за обсяги продажів, які суттєво впали у приватних мереж.

Чому експерти очікують зниження цін

За словами Дмитра Льоушкіна, радикального обвалу цін не буде, проте є кілька передумов для їхнього поступового зниження:

Конкуренція з держмережею: "Укрнафта" за рахунок дешевшого пального перетягнула значну частину клієнтів. Аби їх повернути, інші мережі готові працювати з мінімальним прибутком.

Відсутність дефіциту: Бензин активно постачається з Європи залізничними вагонами, а запаси дизеля після рекордного імпорту в березні (577 тис. тонн) залишаються високими.

Логістичні акції: Провайдери пального купували ресурс за різними цінами, тому деякі мережі зможуть виставити цінник на 50 копійок або гривню дешевше вже найближчим часом.

Вплив подій у світі на українські АЗС

Ситуація з блокуванням Ормузької протоки наразі не є критичною для України. Саудівська Аравія та ОАЕ налагодили транспортування нафти в обхід протоки трубопроводами. Окрім того, збільшення видобутку у Венесуелі та Гайяні, а також загальне зменшення світового споживання нафти сприяють стабілізації ринку.

"Ціни на нафту можуть навіть трохи знизитися. Паливна криза поки скасовується, і особливого впливу на внутрішній ринок світові конфлікти в найближчі місяці не матимуть", — підсумував Льоушкін.

Нагадаємо, стрибок вартості пального через конфлікти на Близькому Сході призвів до того, що продажі електромобілів у Європі продемонстрували рекордне зростання у березні цього року.