Зростання цін на пальне призвело до рекордних продажів електромобілів у Європі

У березні зафіксовано перше цього року зростання не тільки європейських, а й світових продажів електромобілів. Основною причиною стало підвищення цін на пальне через військові дії на Близькому Сході.

Як зросли продажі?

Війна в Ірані і блокування Ормузької протоки призвели до порушення судноплавного маршруту, через який проходить близько 20% світового постачання нафти. Для захисту водіїв уряди багатьох країн ввели обмеження на ціни на пальне.

За даними консалтингової компанії Benchmark Mineral Intelligence (BMI), реєстрація нових електричних та гібридних авто з підзарядкою зросла на 3% у світі, перевищивши 1,7 мільйона одиниць. У Європі цей показник зріс на 37%, досягнувши рекордної позначки у 540 000 автомобілів.

Менеджер з даних BMI Чарльз Лестер зазначив, що "значну частину цього можна пояснити зростанням цін на бензин". За його словами, найактивніше продажі зростали в Австралії, Новій Зеландії, В'єтнамі та Таїланді. Ці країни забезпечили 79% зростання реєстрацій за межами головних ринків (Китаю, Європи та Північної Америки).

Стан ринків Китаю та США

У Китаї реєстрація електромобілів скоротилася на 14% і склала понад 850 000 одиниць. Це сповільнення негативної динаміки, що тривала з січня після припинення державного фінансування програм обміну авто та скасування податкових пільг. Китайські споживачі почали частіше обирати габаритні транспортні засоби замість компактних моделей.

У Північній Америці продажі впали на 30%, склавши 121 500 одиниць за місяць. Це шосте поспіль падіння у річному обчисленні. На результати вплинуло завершення дії податкових пільг у США та ініціативи адміністрації Дональда Трампа щодо зниження стандартів викидів вуглекислого газу. Коментуючи ситуацію в США, Чарльз Лестер зауважив: "Це найвищий місячний показник з моменту закінчення податкової пільги, але реальність така, що зниження все ж відбулося".

Ринок України

Щодо України, то березень 2026 року увійдшов в історію вітчизняного авторинку як місяць повернення до тотальної електрифікації. Сумарно у новому та вживаному сегменті було зафіксовано 6 361 реєстрацію електромобілів. Головний сенсаційний показник — вибухове зростання внутрішніх перепродажів, які підскочили на неймовірні 124,6% порівняно з лютим.

"Хоча в річному вимірі імпортні показники все ще нижчі за минулорічні через високу базу порівняння, березневий ривок чітко вказує на зміну парадигми: електромобіль перестав бути екзотикою для ентузіастів і став засобом економічного виживання для масового споживача", - зазначили аналітики.