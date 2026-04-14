Рост цен на топливо привел к рекордным продажам электромобилей в Европе

электромобиль, заряжание, женщина
Стоимость топлива стимулирует спрос на электромобили / Freepik

В марте зафиксирован первый в этом году рост не только европейских, но и мировых продаж электромобилей. Основной причиной стало повышение цен на горючее из-за военных действий на Ближнем Востоке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Как выросли продажи?

Война в Иране и блокирование Ормузского пролива привели к нарушению судоходного маршрута, по которому проходит около 20% мировой поставки нефти. Для защиты водителей правительства многих стран ввели ограничения на цены на горючее.

По данным консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence (BMI), регистрация новых электрических и гибридных автомобилей с подзарядкой выросла на 3% в мире, превысив 1,7 миллиона единиц. В Европе этот показатель вырос на 37%, достигнув рекордной отметки в 540 000 автомобилей.

Менеджер по данным BMI Чарльз Лестер отметил, что "значительную часть этого можно объяснить ростом цен на бензин". По его словам, наиболее активные продажи росли в Австралии, Новой Зеландии, Вьетнаме и Таиланде. Эти страны обеспечили 79% роста регистраций за пределами основных рынков (Китая, Европы и Северной Америки).

Состояние рынков Китая и США

В Китае регистрация электромобилей сократилась на 14% и составила более 850 000 единиц. Это замедление негативной динамики, продолжавшейся с января после прекращения государственного финансирования программ обмена авто и отмены налоговых льгот. Китайские потребители стали чаще выбирать габаритные транспортные средства вместо компактных моделей.

В Северной Америке продажи упали на 30%, составив 121 500 единиц в месяц. Это шестое подряд падение в годовом исчислении. На результаты повлияло завершение действия налоговых льгот в США и инициативы администрации Дональда Трампа по снижению стандартов выбросов углекислого газа. Комментируя ситуацию в США, Чарльз Лестер отметил: "Это самый высокий месячный показатель с момента окончания налоговой льготы, но реальность такова, что снижение все же произошло".

Рынок Украины

Что касается Украины, то бы март 2026 года вошел в историю отечественного авторынка как месяц возвращения к тотальной электрификации. Суммарно в новом и подержанном сегменте было зафиксировано 6361 регистрацию электромобилей. Главный сенсационный показатель — взрывной рост внутренних перепродаж, подскочивших на невероятные 124,6% по сравнению с февралем.

"Хотя в годовом измерении импортные показатели все еще ниже прошлогодних из-за высокой базы сравнения, мартовский рывок четко указывает на смену парадигмы: электромобиль перестал быть экзотикой для энтузиастов и стал средством экономической выживаемости для массового потребителя", - отметили аналитики.

Автор:
Татьяна Ковальчук