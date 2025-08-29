У 2025 році прибутки страховиків і ломбардів зросли, активи кредитних спілок стабільні - НБУ

У II кварталі 2025 року небанківський фінансовий сектор показав зростання: активи страховиків і ломбардів збільшилися, кредитні спілки наростили обсяг нових позик, а фінансові компанії розширили кредитування та лізинг.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби НБУ.

Огляд небанківського фінансового сектору

Загальні обсяги активів надавачів небанківських фінансових послуг у ІІ кварталі зменшилися порівняно з попереднім кварталом на 11,7% унаслідок добровільної відмови великою державною компанією-лізингодавецем від ліцензії. Водночас у річному вимірі активи зросли на 1,8%. Частка активів небанківських фінансових установ під наглядом НБУ в активах фінансового сектору впродовж ІІ кварталу знизилася до 8,9%.

Страховики

Активи ризикових страховиків зросли на 8% порівняно з попереднім кварталом і на 26% у річному вимірі, а страховиків життя – на 3% та 12% відповідно. Ризикові страховики збільшили прибуток і рентабельність капіталу, тоді як прибуток страховиків життя скоротився. Всі компанії дотримувалися вимог щодо капіталу платоспроможності.

Кредитні спілки

Активи депозитних кредитних спілок зменшувалися, тоді як активи "пайових" спілок зросли попри скорочення їхньої кількості. Обсяг нових кредитів збільшився на 11%, а обсяг і якість кредитного портфеля залишилися стабільними. Власний капітал кредитних спілок виріс на 11,4% за квартал та 8,7% за рік, хоча кілька спілок порушували нормативи капіталу та ліквідності.

Фінансові компанії та ломбарди

Обсяг активів фінансових компаній зменшився на 16,4% порівняно з попереднім кварталом, хоча кредитування та лізинг зросли. Прибутки отримали 82% установ, майже половину сегмента забезпечило "Укрфінжитло". Кількість компаній-порушників нормативів скоротилася. Активи ломбардів збільшилися на 1,9% за квартал і 15,4% за рік, кредитування зросло на 16,7%, що зробило сегмент прибутковим.

Нагадаємо, Національний банк затвердив зміни до положення про пруденційні вимоги для фінансових компаній. Вони спрямовані на посилення їхньої стійкості та передбачають уточнення щодо розрахунку достатності власного капіталу, зокрема — виключення компонентів, які не здатні покривати збитки через негрошову природу.